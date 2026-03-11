Deep Sea Minerals Corp. tritt der National Ocean Industries Association (NOIA) bei

Vancouver, BC, 11. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X45) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich, bekannt zu geben, dass es der National Ocean Industries Association („NOIA“), dem führenden Branchenverband der Offshore-Energieindustrie, beigetreten ist.

Durch seine Mitgliedschaft wird Deep Sea Minerals Corp. mit Branchenführern, politischen Entscheidungsträgern und Stakeholdern zusammenarbeiten, um politische Maßnahmen zu unterstützen, die die Führungsrolle der USA bei der Entwicklung von Offshore-Ressourcen stärken und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Meeresressourcen fördern.

„Der Beitritt zu NOIA ist ein wichtiger Schritt für Deep Sea Minerals Corp., da wir uns für die verantwortungsvolle Erschließung von Tiefsee-Mineralressourcen einsetzen, die für moderne Technologien und Energiesysteme von entscheidender Bedeutung sind“, sagte James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Branche, um Innovationen und strenge Umweltstandards zu fördern und die inländische Versorgung mit kritischen Mineralien sicherzustellen.“

Die NOIA vertritt Unternehmen, die die Offshore-Energieressourcen des Landes und damit verbundene Technologien entwickeln, und setzt sich für eine sichere und umweltverträgliche Offshore-Exploration und -Förderung ein.

Deep Sea Minerals Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Tiefsee-Mineralressourcen, die für neue Technologien unerlässlich sind, darunter Materialien für Batterien, Elektronik und Verteidigung. Durch technologische Innovationen und strenge Umweltstandards will das Unternehmen zu widerstandsfähigen und nachhaltigen Lieferketten für kritische Mineralien beitragen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.