Saudis reagieren auf Hormus-Krise: Das hat der weltweite größte Ölexporteur vor

Da der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiterhin weitgehend zum Erliegen gekommen ist, sind die Produzenten, darunter Saudi-Arabien, gezwungen, ihre Exportpläne und ihre Produktionskapazitäten anzupassen. Wie Quellen sagten, hat Saudi Aramco für die im April zu verladenden Ladungen asiatische Käufer gebeten, Nominierungspläne sowohl für Ras Tanura als auch für Yanbu einzureichen. Der Hafen von Yanbu gilt demnach lediglich für den Kauf von Arab Light Rohöl.

Saudi Aramco hat Käufer in Asien gebeten Pläne für die Rohölverladung im April sowohl für sein wichtigstes Exportterminal am Golf, Ras Tanura, als auch für Yanbu am Roten Meer vorzulegen, wie Reuters berichtet. Hintergrund ist die Beeinträchtigung der Exporte aufgrund des Kriegs im Iran.

Zudem hat Aramco die Frist für die Einreichung von Nominierungen durch die Käufer bis Freitag verlängert, sagten zwei der Quellen. Üblicherweise werden die Zuteilungen um den 10. eines jeden Monats veröffentlicht. Händler beobachten sie als Indikator für die Nachfrage in der weltweit größten Rohölimportregion.

Die Verladungen in den Hafen von Yanbu, in den der weltweit größte Ölexporteur einen Teil seines für den Export bestimmten Rohöls per Pipeline umleitet, lagen in den ersten neun Märztagen im Durchschnitt bei 2,2 Millionen Barrel pro Tag, gegenüber 1,1 Millionen Barrel pro Tag im Februar, wie Daten der LSEG zeigen. Vor Kriegsbeginn exportierte Saudi-Arabien täglich rund 6 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 91,18USD auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.