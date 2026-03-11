Bitcoin stabil bei knapp 70.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Mittwoch seinen Kursanstieg der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung im Mittagshandel bei knapp 70.000 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vortag. Zuvor war der Bitcoin zwei Tage in Folge gestiegen und hat in dieser Zeit zeitweise bis zu 5.000 Dollar zugelegt.

Nachdem die Finanzmärkte zuletzt von der Hoffnung auf ein eher schnelles Ende des Kriegs im Nahen Osten gestützt wurden, zeigte sich zur Wochenmitte wieder mehr Skepsis bei den Investoren. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten bremste auch die Nachfrage nach Kryptowährungen.

Vor allem an den Energiemärkten bleibt die Lage angespannt, nachdem zuletzt unter anderem Berichte über angeblich vom Iran in der Straße von Hormus verlegte Seeminen die Sorge um die Sicherheit der internationalen Energieversorgung befeuert haben.

Seit etwa einem Monat kann sich der Kurs des Bitcoin in der Handesspanne zwischen 62.000 und 74.000 Dollar halten. Er liegt damit deutlich unter dem Rekordhoch, das im vergangenen Oktober bei etwa 126.000 Dollar erreicht worden war./jkr/jsl/nas



