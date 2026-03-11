    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KIPLING UND SMILEY STELLEN SS26 CAPSULE VOR

    WELTWEIT GLÜCK VERBREITEN, MARKEN INSPIRIEREN, HERZEN BERÜHREN

    ANTWERPEN, Belgien, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Kipling startet eine Kooperation mit der weltweit bekannten Marke Smiley und feiert Optimismus, Bewegung sowie die Freude am Entdecken. Als Teil der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Kipling und stark vom Reisen inspiriert, unterstreicht die neue Kipling | Smiley Kooperation die Idee, dass jede Reise – ob groß oder klein – mit einem Lächeln beginnt. 

     

    Art M Pink Fun Blue, Cap Bag Yellow Fun Black, Seoul Lap Yellow Fun Ball und Gabb S Pink Fun Blue

     

    YELLOW FUN BLACK 

    Diese Linie ist aus Kiplings klassischem schwarzem Crinkle-Nylon gefertigt und kombiniert die weltberühmte Marke Smiley mit einem dezent schattierten Kipling-Logo. Zu den Details gehören individuell gestaltete Reißverschlussanhänger mit Doppelbranding, ein Affe mit Smiley-T-Shirt bekleidet sowie Gepäckrollen mit dem kultigen Smiley-Print.  

    YELLOW FUN BALL 

    Ein lebendiger Allover‑­Smiley‑Print in kräftigem Gelb, kombiniert mit dem runden Kipling‑Logo. Dieses Design strahlt Freude sowie Positivität aus und greift den unverwechselbaren Charakter von Smiley auf. 

    PINK FUN BLUE 

    Ein femininer Look in True Blue aus Crinkle-Nylon mit auffälligen fuchsiafarbenen Silikonbesätzen, die das Smiley‑Symbol sowie das geprägte runde Kipling-Logo zeigen. Das Maskottchen mit dem rosa Affen als Schlüsselanhänger trägt ein passendes Logo-T-Shirt. 

    Die Kooperation umfasst außerdem eine auffällige Tasche in 3D-Kappenform, die innovatives Design und Funktionalität verbindet und so ein kompaktes Accessoire für Abenteuer in der Stadt oder auf Reisen schafft. 

    Diese Kooperation ist ideal, um dem täglichen Outfit oder dem Reiseoutfit Farbe, Spaß sowie Individualität zu geben und zugleich eine Extraportion Positivität und Optimismus.  

    Gemeinsam feiert die Capsule die Freude an Bewegung und ermutigt dazu, die Welt mit Zuversicht, Neugier und immer mit einem Lächeln zu entdecken.

    Glücklich reisen. Freude packen. Die Welt mit Smiley entdecken. Die Kipling x Smiley Kollektion ist ab sofort auf kipling.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf: https://eu.kipling.com/en-gb/collections/kipling-x-smiley 

    INFORMATIONEN ZU SMILEY 

    Smiley wurde 1972 gegründet und ist eine weltweit anerkannte Lifestyle-Marke, die auf Positivität, Kreativität sowie Selbstentfaltung basiert. Als kultur- und generationsübergreifende Marke arbeitet Smiley mit weltweit führenden Marken zusammen, um Optimismus zu verbreiten sowie Lebensfreude zu vermitteln. 

    INFORMATIONEN ZU KIPLING 

    Die 1987 im belgischen Antwerpen gegründete Weltmarke Kipling ist bekannt für ihre leichten Handtaschen, Tragetaschen, Rucksäcke, Gepäck und Accessoires, die Qualität, Funktion sowie Stil vereinen. Mit seinem charakteristischen Crinkle-Nylon und dem kultigen Affen-Schlüsselanhänger kreiert Kipling praktische, langlebige sowie ausdrucksstarke Accessoires in Farben und Mustern, die Menschen weltweit zu „Live Light" inspirieren. 

    Seoul Lap Yellow Fun Ball und Spontaneous S Yellow Fun Black

     

    Kipling Logo

     

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2928171/Kipling_Smiley.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2928172/Kipling_Smiley_Travel.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2928170/Kipling_Logo.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kipling-und-smiley-stellen-ss26-capsule-vor-weltweit-gluck-verbreiten-marken-inspirieren-herzen-beruhren-302710923.html





