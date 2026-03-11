Deutlicher Kurssprung bei der AIXTRON Aktie - 11.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von +5,55 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +5,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 32,69€, mit einem Plus von +5,55 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AIXTRON einen Gewinn von +84,92 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +12,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,03 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +89,96 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,55 % 1 Monat +45,03 % 3 Monate +84,92 % 1 Jahr +173,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion aktuell vor allem um Kursentwicklung und fundamentale Perspektiven bei Aixtron: Die bevorstehende Aufnahme in den Stoxx Europe 600 könnte passiven Fonds Kaufimpulse auslösen und mit Kurszielen um die 40 Euro diskutiert werden. Zudem wird das GaN-Umfeld (TSMC/Rohm-Lizenzierung) als grundsätzlicher Einfluss auf Aixtrons Wachstum betrachtet. Zuletzt wurde ein Wochenanstieg gemeldet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Overweight" belassen. Selbst nach der jüngst starken Kursentwicklung der Aktien des Zulieferers für die Halbleiterbranche handelten diese noch immer mit einem …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,16 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.