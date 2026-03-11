    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reiseverband rechnet mit Rückkehr des Golf-Tourismus

    Wirtschaft - Reiseverband rechnet mit Rückkehr des Golf-Tourismus
    Foto: Doha in Katar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Albin Loidl, rechnet mit einer Erholung des Golf-Tourismus nach dem Krieg.

    "Die Lage im Nahen Osten ist nach wie vor sehr volatil. Im Fokus steht, die Gäste, die sich noch in der Golfregion aufhalten, sicher nach Hause zu bringen", sagte Loidl der "Rheinischen Post". Sicherheit habe immer oberste Priorität - und dennoch finde der Tourismus nach Krisen immer wieder seinen Weg. "Davon gehe ich auch für die Golfregion aus."

    "Die Erfahrung aus früheren Krisen zeigt: Tourismus ist eine sehr resiliente Branche - sobald Stabilität zurückkehrt, kehrt auch die Reiselust der Menschen zurück." Grundsätzlich setzten Touristen in diesem Sommer mehr auf Pauschalreisen: "Gerade in unsicheren Zeiten setzen die Deutschen bei ihrer Urlaubsplanung auf Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Flugpauschalreise verzeichnet mit einem Umsatzplus von 14 Prozent im Sommer eine besonders starke Nachfrage - 12 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr sprechen eine deutliche Sprache", so Loidl. "Für den Sommer 2026 stehen weiterhin klassische Mittelmeerziele wie die Türkei, Spanien und Griechenland ganz oben auf der Wunschliste."



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Reiseverband rechnet mit Rückkehr des Golf-Tourismus Der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Albin Loidl, rechnet mit einer Erholung des Golf-Tourismus nach dem Krieg."Die Lage im Nahen Osten ist nach wie vor sehr volatil. Im Fokus steht, die Gäste, die sich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     