Reiseverband rechnet mit Rückkehr des Golf-Tourismus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Albin Loidl, rechnet mit einer Erholung des Golf-Tourismus nach dem Krieg.



"Die Lage im Nahen Osten ist nach wie vor sehr volatil. Im Fokus steht, die Gäste, die sich noch in der Golfregion aufhalten, sicher nach Hause zu bringen", sagte Loidl der "Rheinischen Post". Sicherheit habe immer oberste Priorität - und dennoch finde der Tourismus nach Krisen immer wieder seinen Weg. "Davon gehe ich auch für die Golfregion aus."





"Die Erfahrung aus früheren Krisen zeigt: Tourismus ist eine sehr resiliente Branche - sobald Stabilität zurückkehrt, kehrt auch die Reiselust der Menschen zurück." Grundsätzlich setzten Touristen in diesem Sommer mehr auf Pauschalreisen: "Gerade in unsicheren Zeiten setzen die Deutschen bei ihrer Urlaubsplanung auf Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Flugpauschalreise verzeichnet mit einem Umsatzplus von 14 Prozent im Sommer eine besonders starke Nachfrage - 12 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr sprechen eine deutliche Sprache", so Loidl. "Für den Sommer 2026 stehen weiterhin klassische Mittelmeerziele wie die Türkei, Spanien und Griechenland ganz oben auf der Wunschliste."





