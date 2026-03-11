Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit Startprämie (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 3,88 auf Tradegate (11. März 2026, 13:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,51 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 160,18 Mio..

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat ihr nachhaltiges Girokonto, das UmweltGiro,weiterentwickelt: Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden verbesserteKonditionen sowie 150 Euro Startprämie, bestehend aus Startguthaben und einerSpende an den NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V.Das UmweltGiro steht für digitales, faires und nachhaltiges Banking undunterstreicht den Anspruch der UmweltBank, ökologische Verantwortung mitzeitgemäßer Finanzdienstleistung zu verbinden. Daher entfallen in den erstenzwölf Monaten nach Kontoeröffnung die Kontoführungsgebühren. Zusätzlich erhaltenKundinnen und Kunden bei Eröffnung eines Girokontos eine Kreditkarte aus Holzfür ein Jahr kostenfrei. Zudem ist eine girocard inklusive - bis Ende 2026ebenfalls ohne Gebühren. Bargeldabhebungen in Euro sind am Geldautomaten mit derKreditkarte jetzt im Europäischen Wirtschaftsraum kostenlos und unbegrenzt oftmöglich. Die Auszahlung von Bargeld wird darüber hinaus im deutschenEinzelhandel angeboten und ist mit beiden Karten gebührenfrei.Ein zentraler Bestandteil des neuen Angebots ist die Kooperation mit dem NABU:Nach Kontoeröffnung stellt die UmweltBank eine Startprämie von insgesamt 150Euro bereit: 100 Euro werden an die Kundin oder den Kunden ausgezahlt, 50 Eurospendet die Bank an den NABU für Projekte zur Renaturierung von Flüssen. Damitverbindet das UmweltGiro moderne Bankdienstleistungen mit einem konkretenBeitrag zum Natur- und Artenschutz.Das Girokonto bietet die Möglichkeit, mit der UmweltBanking App mobil zubezahlen. Dafür kann die Kreditkarte digitalisiert oder die digitale girocardgenutzt werden. Dabei gelten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie beimBezahlen mit den physischen Karten. Mit dem mobilen Bezahlen über die digitalegirocard bietet die UmweltBank zudem eine voll integrierte Bezahllösung in ihrerApp an - unabhängig von globalen Tech-Giganten. Die neue Kartenfunktion läuftkomplett im lokalen Zahlungsverkehrssystem, sodass keine Übermittlungen aninternationale Softwareanbieter stattfinden. Die UmweltBank ist damit -gemeinsam mit vielen VR-Banken - Vorreiterin für digitale Souveränität imdeutschen Bankenmarkt."Wir haben das Feedback unserer Kundinnen und Kunden umgesetzt und unserGirokonto weiterentwickelt. So machen wir nachhaltiges Banking nochattraktiver", so Marion Bernhard-Tischler, Produktmanagerin bei der UmweltBank.Alle Informationen und Kosten für das nachhaltige Girokonto der UmweltBank sowiedie Teilnahmebedingungen für die Startprämie stehen auf folgender Webseite zurVerfügung: http://www.umweltbank.de/girokontoÜber die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mitwirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus denBereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie dieEnergiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einemGirokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequentenFokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerteWelt für kommende Generationen zu schaffen.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: mailto:ir@umweltbank.deInternet: http://www.umweltbank.deNewsletter: http://www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole HandschuherVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6233417OTS: UmweltBank AGISIN: DE0005570808