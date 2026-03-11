    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank
    Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit Startprämie (FOTO)

    Foto: adobe.stock.com
    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat ihr nachhaltiges Girokonto, das UmweltGiro,
    weiterentwickelt: Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden verbesserte
    Konditionen sowie 150 Euro Startprämie, bestehend aus Startguthaben und einer
    Spende an den NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V.

    Das UmweltGiro steht für digitales, faires und nachhaltiges Banking und
    unterstreicht den Anspruch der UmweltBank, ökologische Verantwortung mit
    zeitgemäßer Finanzdienstleistung zu verbinden. Daher entfallen in den ersten
    zwölf Monaten nach Kontoeröffnung die Kontoführungsgebühren. Zusätzlich erhalten
    Kundinnen und Kunden bei Eröffnung eines Girokontos eine Kreditkarte aus Holz
    für ein Jahr kostenfrei. Zudem ist eine girocard inklusive - bis Ende 2026
    ebenfalls ohne Gebühren. Bargeldabhebungen in Euro sind am Geldautomaten mit der
    Kreditkarte jetzt im Europäischen Wirtschaftsraum kostenlos und unbegrenzt oft
    möglich. Die Auszahlung von Bargeld wird darüber hinaus im deutschen
    Einzelhandel angeboten und ist mit beiden Karten gebührenfrei.

    Ein zentraler Bestandteil des neuen Angebots ist die Kooperation mit dem NABU:
    Nach Kontoeröffnung stellt die UmweltBank eine Startprämie von insgesamt 150
    Euro bereit: 100 Euro werden an die Kundin oder den Kunden ausgezahlt, 50 Euro
    spendet die Bank an den NABU für Projekte zur Renaturierung von Flüssen. Damit
    verbindet das UmweltGiro moderne Bankdienstleistungen mit einem konkreten
    Beitrag zum Natur- und Artenschutz.

    Das Girokonto bietet die Möglichkeit, mit der UmweltBanking App mobil zu
    bezahlen. Dafür kann die Kreditkarte digitalisiert oder die digitale girocard
    genutzt werden. Dabei gelten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie beim
    Bezahlen mit den physischen Karten. Mit dem mobilen Bezahlen über die digitale
    girocard bietet die UmweltBank zudem eine voll integrierte Bezahllösung in ihrer
    App an - unabhängig von globalen Tech-Giganten. Die neue Kartenfunktion läuft
    komplett im lokalen Zahlungsverkehrssystem, sodass keine Übermittlungen an
    internationale Softwareanbieter stattfinden. Die UmweltBank ist damit -
    gemeinsam mit vielen VR-Banken - Vorreiterin für digitale Souveränität im
    deutschen Bankenmarkt.

    "Wir haben das Feedback unserer Kundinnen und Kunden umgesetzt und unser
    Girokonto weiterentwickelt. So machen wir nachhaltiges Banking noch
    attraktiver", so Marion Bernhard-Tischler, Produktmanagerin bei der UmweltBank.

    Alle Informationen und Kosten für das nachhaltige Girokonto der UmweltBank sowie
    die Teilnahmebedingungen für die Startprämie stehen auf folgender Webseite zur
    Verfügung: http://www.umweltbank.de/girokonto

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
    wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
    Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
    Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
    Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
    Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
    Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
    Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Pressekontakt:

    Oliver Patzsch
    Pressesprecher
    Manager Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1305
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
    Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6233417
    OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 3,88 auf Tradegate (11. März 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 160,18 Mio..




