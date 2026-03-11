JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 70,00 auf Tradegate (11. März 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -9,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,42 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -6,77 %/+14,74 % bedeutet.