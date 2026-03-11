ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight"belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr mit dem vergleichbaren Wachstum und dem bereinigten Ergebnis je Aktie etwas enttäuscht, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dazu rechne Henkel mit einem schwachen Start ins laufende Jahr./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 70,00 auf Tradegate (11. März 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -9,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,42 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -6,77 %/+14,74 % bedeutet.
Die Marke Schwarzkopf schwächelte ja zuletzt. Daher freue ich mich über den Zukauf. Bei der Adhesive Technologie kann Henkel durch seine Stärke durch entsprechende Investitionen von selbst wachsen. Bei der Haarpflegesparte hatte ich das Gefühl als könne dies Henkel nicht. Hier öffnet sich ein Fenster. Bei entsprechenden Anschlussinvestitionen kann man da wieder gegen Loreal aufholen, diese in Bereichen überholen.
Danke für deine Gedanken.
Gerade eine E-Mail bekommen. "Attraktive Wachstumschance für Henkel Consumer Brands in Nordamerika
Henkel vereinbart Übernahme der Haarpflege- und Styling Marke „Not Your Mother’s“ in den USA
- Ergänzung des Consumer-Hair-Portfolios um eine starke Haarpflege- und Stylingmarke mit rund 190 Mio. Euro Umsatz in Nordamerika
- Starke und kontinuierliche Wachstumsdynamik in den vergangenen Jahren
- Attraktive Marke mit hoher Wertschätzung bei Kunden und Verbraucher:innen
- Akquisition eröffnet Chancen für Innovationen sowie Synergien mit Know-how von Henkel in den Bereichen Haarpflege und Styling
Henkel hat eine Vereinbarung zur Übernahme von „Not Your Mother’s“, einer führenden und schnell wachsenden Haarpflege- und Styling-Konsumentenmarke in Nordamerika, unterzeichnet. Das Unternehmen befindet sich im Besitz der Private-Equity-Investor Main Post Partners. Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt in Henkels Agenda für ganzheitliches Wachstum und verstärkt die Position des Unternehmens im Haarpflegegeschäft, eine der Kernkategorien im Unternehmensbereich Consumer Brands." https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinformationen-und-pressemappen/2026-03-09-henkel-vereinbart-uebernahme-der-haarpflege-und-styling-marke-not-your-mother-s-in-den-usa-2131636