    Bahnstrecke Hamburg-Hannover ab 1. Mai stufenweise gesperrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Modernisierung Hamburg-Hannover startet 1. Mai
    • Abschnitte stufenweise gesperrt, ganz ab 14.6.
    • Dauer 10 Wochen, Ende vorauss. 10.7; Rest 2029
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HANNOVER/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Modernisierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover soll wie geplant zum 1. Mai beginnen. Allerdings werden die Streckenabschnitte wegen Verzögerungen bei der Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin nun stufenweise gesperrt. Das kündigte die Deutsche Bahn an.

    Demnach wird der Abschnitt Hannover-Celle wie vorgesehen am 1. Mai gesperrt. Auf dem Abschnitt Celle-Uelzen werden jedoch bis zum 14. Mai noch Güterzüge fahren und auf dem Abschnitt Uelzen-Lüneburg bis zum 13. Juni noch Güter- und Fernzüge. Erst vom 14. Juni an ist die ganze Strecke gesperrt.

    So lang soll die Sperrung dauern

    Die Dauer der Sperrung soll weiterhin zehn Wochen betragen. "Unsere aktuell führende Hypothese ist, dass wir am 10.7. die Maßnahmen abschließen", sagte Wolfgang Weinhold, Programmleiter Generalsanierung. Was bis dahin wegen des angepassten Sperrkonzepts nicht gemacht werden könne, solle in die nächste Generalsanierung im Jahr 2029 übernommen werden.

    Hintergrund für die Anpassungen ist, dass die Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin wegen winterbedingter Verzögerungen sechs Wochen länger dauert - bis zum 14. Juni statt 1. Mai. Ein Teil der Strecke Hamburg-Hannover wird daher weiter als Ausweichroute benötigt.

    Die genauen Auswirkungen auf die Arbeiten in Niedersachsen stimmt die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben noch mit den Baufirmen ab. Sobald die Prüfungen abgeschlossen sind, werde sie darüber informieren, so die Bahn./cwe/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
