Goldman belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2300 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,85 % und einem Kurs von 1.558 auf Tradegate (11. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,99 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.123,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +32,22 %/+48,34 % bedeutet.