XRP gegen den Trend – Ripple treibt Expansion in Australien voran

Zwar bleibt der Kurs weiterhin in einer engen Handelsspanne gefangen, doch Ripple baut seine Infrastruktur und regulatorische Präsenz konsequent aus – und legt damit die Grundlage für ein stärkeres Wachstum, sobald wieder mehr Liquidität in den Kryptomarkt zurückkehrt.

Während der breite Kryptomarkt am Mittwoch leicht nachgibt, zeigt sich XRP überraschend robust. Die Kryptowährung notiert zur Wochenmitte als einziger Vertreter unter den fünf größten Kryptowährungen im Plus. Gleichzeitig rücken strategische Expansionspläne von Ripple im asiatisch-pazifischen Raum sowie steigende Aktivität auf dem XRP Ledger stärker in den Fokus.

XRP gegen den Markttrend im Plus

Der Gesamtmarkt für Kryptowährungen liegt am Mittwoch rund 0,3 Prozent im Minus. XRP hingegen legt leicht zu und steigt am Mittag um 0,3 Prozent auf 1,38 US-Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von rund 1,7 Prozent.

Die derzeitige Kursentwicklung spiegelt vor allem die allgemein gedämpfte Liquidität im Kryptomarkt wider. Größere Kurstreiber fehlen bislang, weshalb sich XRP weitgehend im Gleichklang mit der allgemeinen Marktstimmung bewegt.

Ripple setzt auf Australien als Wachstumstreiber

Ripple baut derweil seine internationale Präsenz weiter aus. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch an, eine australische Finanzdienstleistungslizenz (AFSL) erwerben zu wollen. Möglich werden soll dies über die geplante Übernahme des bereits lizenzierten Unternehmens BC Payments Australia.

Sollte die Transaktion abgeschlossen werden, könnte Ripple seine gesamte Zahlungsinfrastruktur in Australien anbieten. Der Schritt würde Ripples regulierte Präsenz weltweit auf mehr als 75 Lizenzen erweitern.

Die Expansion fügt sich in eine Phase starken Wachstums. Erst vergangene Woche meldete Ripple ein kumuliertes Transaktionsvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar über seine Zahlungsplattform.

XRP Ledger mit deutlich steigender Aktivität

Auch die Aktivität auf dem XRP Ledger nimmt spürbar zu. Die Zahl der täglichen Transaktionen ist laut Marktdaten zuletzt auf rund 2,7 Millionen gestiegen.

Ein Teil dieses Wachstums hängt mit Projekten zur Tokenisierung realer Vermögenswerte zusammen, die zunehmend auf der Blockchain aufgebaut werden. Der Gesamtwert der tokenisierten Assets im Netzwerk nähert sich mittlerweile rund 461 Millionen US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

XRP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 1,380USD auf CryptoCompare Index (11. März 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.



