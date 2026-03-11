    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schneider

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moor und Wald so wichtig wie Straße und Schiene

    Für Sie zusammengefasst
    • Schneider: Moore + Wälder jetzt gleichstellen!
    • Naturschutz als überr. öffentliches Interesse!
    • Koalition will Ausgleichsregeln vereinfachen!!
    Schneider - Moor und Wald so wichtig wie Straße und Schiene
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider will wichtigen Natur-Bestandteilen wie Mooren oder Wäldern den gleichen gesetzlichen Stellenwert geben wie Straßen oder Schienen. Dazu werde er in Kürze ein "Gesetz zur Stärkung der natürlichen Infrastruktur" vorlegen, kündigte der SPD-Politiker beim Deutschen Naturschutztag in Berlin an.

    "Überragendes öffentliches Interesse"

    Schneider will dazu im Naturschutz ein Instrument einführen, das bereits genutzt wird, um wichtige Bauvorhaben zur Modernisierung des Schienennetzes und für ausgewählte Autobahnprojekte voranzutreiben. Diese werden als "im überragenden öffentlichen Interesse" ausgewiesen, was dafür sorgen soll, dass ihnen in gerichtlichen und behördlichen Abwägungsentscheidungen ein höheres Gewicht beigemessen wird und sie so schneller genehmigt werden.

    "Besonders wichtige Naturschutzmaßnahmen, die die natürliche Infrastruktur erhalten und stärken, auch diese sollen künftig das überragende öffentliche Interesse haben", sagte Schneider. "Das wäre dann eine Vorfahrtsregel für Naturschutzmaßnahmen. So wie sie ja auch für einige wenige technische Infrastrukturbestandteile gilt."

    Schneider: Natur und Klimawandel warten nicht

    Schneider sprach von einem "Gleichrang der natürlichen Infrastruktur - also gesunden Böden und Wäldern, wiedervernässten Mooren - mit der technischen Infrastruktur wie intakten Schienenwegen oder Erneuerbaren Energien". Er erklärte: "Wenn Brücken bröckeln, Busse nicht fahren, Züge zu spät kommen, aber auch wenn Wälder sterben oder Flüsse verdrecken, dann leidet das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen." Natur und Klimawandel warteten nicht, nur weil man gerade andere Probleme für wichtiger halte.

    Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD hatten das Vorhaben im Koalitionsvertrag vereinbart, noch unter dem Namen "Naturflächenbedarfsgesetz". Dies solle "die Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die Vernetzung von Ausgleichsmaßnahmen" erleichtern - gemeint sind Ausgleich und Ersatz für Naturflächen, die Bauprojekten zum Opfer fallen./hrz/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schneider Moor und Wald so wichtig wie Straße und Schiene Bundesumweltminister Carsten Schneider will wichtigen Natur-Bestandteilen wie Mooren oder Wäldern den gleichen gesetzlichen Stellenwert geben wie Straßen oder Schienen. Dazu werde er in Kürze ein "Gesetz zur Stärkung der natürlichen Infrastruktur" …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     