    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    Börsengang geplant

    561 Aufrufe 561 0 Kommentare 0 Kommentare

    Walmart steckt Milliarden in Amazons Konkurrenten – IPO rückt näher

    Das indische Unternehmen Flipkart bereitet einen Börsengang in Mumbai vor. Walmart will bestehende Anteile verkaufen und die Expansion finanzieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Börsengang geplant - Walmart steckt Milliarden in Amazons Konkurrenten – IPO rückt näher
    Foto: Erik McGregor - picture alliance / Sipa USA

    Der indische Onlinehändler Flipkart bereitet sich auf einen möglichen Börsengang vor und will Banken ab April offiziell einladen, Angebote für die Begleitung des IPO einzureichen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg berichten.

    Das Unternehmen, das zu 77 Prozent Walmart gehört, habe bereits informelle Gespräche mit Investoren und Banken geführt, um das Interesse an einer Notierung in Mumbai auszuloten. Ein Börsengang könnte noch in diesem Jahr oder Anfang 2027 stattfinden, erklärten die Quellen, die anonym bleiben wollten, da die Pläne nicht öffentlich sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    201,46€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    228,71€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Schritte für die Notierung in Indien

    Die Vorbereitungen befinden sich noch in einem frühen Stadium. Die Details, einschließlich des Timings, könnten sich noch ändern, heißt es aus Kreisen der Verhandlung. Ein Sprecher von Flipkart reagierte auf eine Anfrage von Bloomberg nicht.

    Sollte der Börsengang umgesetzt werden, dürfte er auch den Verkauf von Anteilen durch bestehende Investoren wie Walmart einschließen. Flipkart selbst plant, die Erlöse für die Expansion des Unternehmens einzusetzen.

    Walmart und Flipkarts Wachstum

    Flipkart wurde 2007 gegründet und gehört heute zu den größten E-Commerce-Plattformen Indiens mit über 500 Millionen registrierten Kunden. Walmart erwarb 2018 eine Beteiligung von 77 Prozent für 16 Milliarden US-Dollar und stockte die Anteile später weiter auf. Der Kauf des verbleibenden Anteils von Tiger Global Management im Jahr 2023 bewertete Flipkart damals mit 35 Milliarden US-Dollar.

    Börsenmarkt in Indien: Chancen und Risiken

    Laut Moneycontrol hat Flipkart bereits erste Gespräche mit Investmentbanken über die Notierung geführt. Am Montag gab das Unternehmen bekannt, dass es die Genehmigung der Regierung erhalten habe, seinen Sitz von Singapur nach Indien zu verlegen – ein entscheidender Schritt für einen heimischen Börsengang.

    Der indische E-Commerce-Markt bietet Chancen, aber auch Herausforderungen. Nach einem starken Jahr 2025 mit zahlreichen IPOs ist das Börsenumfeld 2026 etwas kühler, nachdem einige Börsengänge enttäuschten und der Sensex fast 10 Prozent verlor.

    Konkurrenzkampf gegen Amazon und Co.

    Flipkart tritt in Indien gegen Amazon, Reliance Industries' JioMart und die Tata-Gruppe an. Zu Flipkarts Portfolio gehören auch die Modeplattform Myntra und das Reiseportal Cleartrip. Mit einem Börsengang könnte das Unternehmen seine Position im wachsenden Markt weiter festigen und die Konkurrenz unter Druck setzen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsengang geplant Walmart steckt Milliarden in Amazons Konkurrenten – IPO rückt näher Das indische Unternehmen Flipkart bereitet einen Börsengang in Mumbai vor. Walmart will bestehende Anteile verkaufen und die Expansion finanzieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     