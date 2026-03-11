ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2060 Euro
- Jefferies bestätigt Buy, Ziel 2060 Euro klar!!
- Umsatz Q4 sieben Prozent unter Konsens, Ebit!!
- Lemarie erste Reaktion, Studie 11.03.2026 kurz
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 2060 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege um sieben Prozent unter dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Gleiche gelte für das operative Ergebnis (Ebit) des Panzerbauers./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,50 % und einem Kurs von 1.531 auf Tradegate (11. März 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,99 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.123,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +32,22 %/+48,34 % bedeutet.
Stay long, da geht die Post ab.
laut Handelsblatt gibt es Überlegungen, die Produktion von Patriot PAC-3 Systemen mit Lockheed Martin in D zu übernehmen. Dürfte von Vorteil sein, dass man schon mit RHM beim F35 zusammen arbeitet.
“Schon vor dem Irankrieg hat die deutsche Industrie als bisher einzige weltweit umfangreiche Abkommen mit der US-Industrie geschlossen. So baut MBDA Deutschland in Kooperation mit Raytheon im bayerischen Schrobenhausen derzeit eine Produktion für die „Pac-2“-Variante auf. „Damit verdoppeln wir die weltweite Produktionskapazität dieser Variante“, erklärt MBDA am Mittwoch auf Anfrage.
Bald wird Rheinmetall für die Amis produzieren müssen, wenn die so weitermachen.