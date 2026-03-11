    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2060 Euro

    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2060 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 2060 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege um sieben Prozent unter dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Gleiche gelte für das operative Ergebnis (Ebit) des Panzerbauers./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,50 % und einem Kurs von 1.531 auf Tradegate (11. März 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,99 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.123,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +32,22 %/+48,34 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 2060 Euro

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um bevorstehende Quartalszahlen und einen erwarteten Dividendenvorschlag (~11€±0,50€), mögliche Kurstreiber wie eine Automotive‑Veräußerung sowie um fundamentale Nachrichten, die den Kurs stützen könnten: Ausbau unbemannter Boote, staatliche Werftaufträge und die Satelliten‑Allianz mit Airbus/OHB. Diskutiert werden Umsatz-/Bewertungswirkungen, Referenzkundeneffekte, US‑Nachfrage nach C‑UAS und unterschiedliche Fondsmeinungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

