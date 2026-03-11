JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Resultate für das Schlussquartal 2025 lägen im Rahmen der schon bekannten Eckdaten und die Ziele für 2026 nahe an den Konsensprognosen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 71,05EUR auf Tradegate (11. März 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was einem Rückgang von -29,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer