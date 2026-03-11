JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Resultate für das Schlussquartal 2025 lägen im Rahmen der schon bekannten Eckdaten und die Ziele für 2026 nahe an den Konsensprognosen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen./rob/gl/ag
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 71,05EUR auf Tradegate (11. März 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
