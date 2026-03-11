Warburg Research hebt Ziel für Gea Group auf 61 Euro - 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 62,15 auf Tradegate (11. März 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,98 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -9,46 %/+19,64 % bedeutet.