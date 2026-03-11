ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Gea Group auf 61 Euro - 'Hold'
- Warburg hebt Kursziel Gea 60 auf 61 Euro; Hold
- Management nach Zahlen zeigt sich optimistisch
- Bewertung der Aktie aktuell als fair bewertet.
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Mangement des Anlagenbauers habe sich in der Telefonkonferenz nach den Zahlen zuversichtlich gezeigt, das angestrebte Wachstum zu erreichen, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Bewertung der Aktie sei derzeit allerdings angemessen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 62,15 auf Tradegate (11. März 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,98 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -9,46 %/+19,64 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 61 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GEA Group - 660200 - DE0006602006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GEA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Am Montag ist die GEA-IR live für Privatanleger: