AKTIE IM FOKUS
Erleichterung treibt Oracle kräftig an
- Oracle-Aktien vorbörslich +10% auf 164$ (Monat)
- Cloud +44% 8,9 Mrd$, Infra +84% 4,9 Mrd$ (Q3)!
- JPMorgan hebt auf Overweight, Chancen besser.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Erleichtert haben Anleger am Mittwoch im vorbörslichen US-Aktienhandel auf die Geschäftszahlen von Oracle reagiert. An der Technologiebörse Nasdaq sprangen die Papiere um fast zehn Prozent nach oben auf 164 US-Dollar. Im regulären Handel wäre das ein Hoch seit einem Monat. Zuvor war der Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es bei Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können.
Der Tech-Konzern kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal auf Jahressicht um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro). Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur wuchs gar um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar.
Oracle habe mit dem beschleunigten Wachstum "geliefert", schrieb Analyst Mark R. Murphy von der Investmentbank JPMorgan. Er nahm die guten Nachrichten zum Anlass, die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochzustufen. Denn nach den zuletzt hohen Kursverlusten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken nun attraktiver geworden./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 141,2 auf Tradegate (11. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +16,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 416,46 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,00USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +12,12 %/+124,25 % bedeutet.
Tja, derzeit bekommt halt alles, was irgendwer mit Software assoziiert, eins auf den Deckel.
Da Papier schwingt noch bis mindestens 155 € durch. Dann kommt ein begrenzter Rebound.