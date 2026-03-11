BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Daten von Barclaycard deuteten darauf hin, dass der Kochboxenversender am 18. März über ein schwaches erstes Geschäftsquartal in den USA berichten werde, schrieb Andrew Ross in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Nach den Aussagen des Unternehmens im Februar wäre aber das keine Überraschung./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 4,737EUR auf Tradegate (11. März 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,50
Kursziel alt: 6,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
