BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Daten von Barclaycard deuteten darauf hin, dass der Kochboxenversender am 18. März über ein schwaches erstes Geschäftsquartal in den USA berichten werde, schrieb Andrew Ross in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Nach den Aussagen des Unternehmens im Februar wäre aber das keine Überraschung./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 4,737EUR auf Tradegate (11. März 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



