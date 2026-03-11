Börsen Update Europa - 11.03. - FTSE Athex 20 stark +2,08 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.285,86 PKT und fällt um -1,08 %. Top-Werte: AIXTRON +4,67 %, Wacker Chemie +4,49 %, Hugo Boss +2,15 % Flop-Werte: TKMS -5,40 %, flatexDEGIRO -3,95 %, IONOS Group -3,94 %

Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 23.561,88 PKT und fällt um -1,03 %. Top-Werte: Brenntag +2,91 %, BASF +0,81 %, Scout24 +0,76 % Flop-Werte: Rheinmetall -5,34 %, Henkel VZ -4,11 %, Vonovia -2,60 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.584,78 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: AIXTRON +4,67 %, SMA Solar Technology +3,18 %, SILTRONIC AG +2,42 %

Flop-Werte: IONOS Group -3,94 %, Evotec -3,67 %, HENSOLDT -2,95 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.762,91 PKT und verliert bisher -0,44 %.

Top-Werte: Inditex +2,18 %, Wolters Kluwer +1,87 %, BNP Paribas (A) +1,70 %

Flop-Werte: Rheinmetall -5,34 %, EssilorLuxottica -2,31 %, Banco Santander -2,25 %

Der ATX bewegt sich bei 5.402,29 PKT und fällt um -1,40 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,63 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,24 %, OMV +0,48 %

Flop-Werte: Lenzing -3,07 %, DO & CO -3,05 %, EVN -2,67 %

Der SMI bewegt sich bei 12.920,24 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: Logitech International +0,68 %, Swisscom +0,63 %, Kuehne + Nagel International +0,21 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,66 %, Novartis -1,34 %, ABB -1,32 %

Der CAC 40 steht bei 7.983,16 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: Capgemini +1,77 %, BNP Paribas (A) +1,70 %, ENGIE +0,94 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,31 %, SAFRAN -1,60 %, Thales -1,31 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 3.046,96 PKT und fällt um -1,33 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,97 %, Swedbank Shs(A) +0,44 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,37 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,45 %, ABB -1,32 %, SKF (B) -1,07 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.390,00 PKT und gewinnt bisher +2,08 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,05 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,85 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,47 %

Flop-Werte: Public Power -1,17 %, Coca-Cola HBC -0,19 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,03 %