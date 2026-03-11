Börsen Update
Börsen Update Europa - 11.03. - FTSE Athex 20 stark +2,08 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 23.561,88 PKT und fällt um -1,03 %.
Top-Werte: Brenntag +2,91 %, BASF +0,81 %, Scout24 +0,76 %
Flop-Werte: Rheinmetall -5,34 %, Henkel VZ -4,11 %, Vonovia -2,60 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.285,86 PKT und fällt um -1,08 %.
Top-Werte: AIXTRON +4,67 %, Wacker Chemie +4,49 %, Hugo Boss +2,15 %
Flop-Werte: TKMS -5,40 %, flatexDEGIRO -3,95 %, IONOS Group -3,94 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.584,78 PKT und fällt um -0,47 %.
Top-Werte: AIXTRON +4,67 %, SMA Solar Technology +3,18 %, SILTRONIC AG +2,42 %
Flop-Werte: IONOS Group -3,94 %, Evotec -3,67 %, HENSOLDT -2,95 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.762,91 PKT und verliert bisher -0,44 %.
Top-Werte: Inditex +2,18 %, Wolters Kluwer +1,87 %, BNP Paribas (A) +1,70 %
Flop-Werte: Rheinmetall -5,34 %, EssilorLuxottica -2,31 %, Banco Santander -2,25 %
Der ATX bewegt sich bei 5.402,29 PKT und fällt um -1,40 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,63 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,24 %, OMV +0,48 %
Flop-Werte: Lenzing -3,07 %, DO & CO -3,05 %, EVN -2,67 %
Der SMI bewegt sich bei 12.920,24 PKT und fällt um -0,48 %.
Top-Werte: Logitech International +0,68 %, Swisscom +0,63 %, Kuehne + Nagel International +0,21 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,66 %, Novartis -1,34 %, ABB -1,32 %
Der CAC 40 steht bei 7.983,16 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: Capgemini +1,77 %, BNP Paribas (A) +1,70 %, ENGIE +0,94 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,31 %, SAFRAN -1,60 %, Thales -1,31 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 3.046,96 PKT und fällt um -1,33 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,97 %, Swedbank Shs(A) +0,44 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,37 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,45 %, ABB -1,32 %, SKF (B) -1,07 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.390,00 PKT und gewinnt bisher +2,08 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,05 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,85 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,47 %
Flop-Werte: Public Power -1,17 %, Coca-Cola HBC -0,19 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,03 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.