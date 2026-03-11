    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCampbell Soup AktievorwärtsNachrichten zu Campbell Soup

    Campbell Soup Aktienkurs sinkt weiter - 11.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Campbell Soup Aktie bisher Verluste von -5,07 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Campbell Soup Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Campbell Soup Company ist ein führender Lebensmittelhersteller, bekannt für Suppen und Snacks. Hauptmarken sind Campbell's und Pepperidge Farm. Starke Marktstellung in Nordamerika. Hauptkonkurrenten: General Mills, Kraft Heinz. USP: Tradition, Qualität, Markenstärke.

    Campbell Soup Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Campbell Soup Aktie. Mit einer Performance von -5,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Campbell Soup Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,07 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Campbell Soup insgesamt ein Minus von -17,39 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Campbell Soup Aktie damit um -12,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Campbell Soup auf -16,91 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

    Campbell Soup Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,10 %
    1 Monat -17,91 %
    3 Monate -17,39 %
    1 Jahr -48,79 %

    Informationen zur Campbell Soup Aktie

    Es gibt 298 Mio. Campbell Soup Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,05 Mrd.EUR € wert.

    Campbell's Reports Second Quarter Fiscal 2026 Results


    The Campbell's Company (NASDAQ:CPB) today reported results for its second quarter fiscal 2026 ended February 1, 2026. Unless otherwise stated, all comparisons are to the same period of fiscal 2025. CEO Comments: "Our core Meals & Beverages portfolio …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %. Nestle notiert im Plus, mit +0,06 %. The Kraft Heinz Company notiert im Minus, mit -0,20 %.

    Campbell Soup Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Campbell Soup Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Campbell Soup Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Campbell Soup

    -4,63 %
    -10,07 %
    -19,22 %
    -17,01 %
    -48,17 %
    -59,31 %
    -49,71 %
    -65,32 %
    +49,24 %
    ISIN:US1344291091WKN:850561



