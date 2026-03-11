BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Umsatzwachstum des Textilkonzerns im vergangenen Quartal falle weitgehend erwartungsgemäß aus und das operative Ergebnis (Ebit) etwas besser, schrieb Matthew Clements am Mittwochmorgen. Die Aussagen zum aktuellen Geschäft entsprächen den Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 53,60EUR auf Tradegate (11. März 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte