BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Umsatzwachstum des Textilkonzerns im vergangenen Quartal falle weitgehend erwartungsgemäß aus und das operative Ergebnis (Ebit) etwas besser, schrieb Matthew Clements am Mittwochmorgen. Die Aussagen zum aktuellen Geschäft entsprächen den Erwartungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 53,60EUR auf Tradegate (11. März 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



