    GOLDMAN SACHS stuft Biontech auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech von 145 auf 132 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausstieg der Gründer habe die Aktien des Antikörperspezialisten trotz des recht guten Quartalsberichts aus der Bahn geworfen, schrieb Asad Haider am Mittwoch. Er sieht darin aber trotz kurzfristiger Unsicherheiten eine gute Kaufchance. Denn alle Assets blieben bei Biontech. Das Timing des Ausstiegs zum Jahresende sei logisch, denn Biontech komme in eine neue Phase, in der man von Expertise in spätklinischer Entwicklung profitieren könne. 2026 winkten einige Forschungsdaten, die Biontech mit an die Spitze einer neuen Welle von Onkologiepräparaten setzen könnten. Bei alldem sei die Bewertung "asymmetrisch", liege sie doch abzüglich der liquiden Barmittel bei lediglich rund einer Milliarde Dollar./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:00 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 73,85EUR auf Tradegate (11. März 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Asad Haider
    Analysiertes Unternehmen: Biontech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 132
    Kursziel alt: 145
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


