GIGABYTE stellt neue Motherboards der Z890 Plus Serie vor, die Intel Core Ultra 200S Plus Prozessoren und CQDIMM-Technologie unterstützen

TAIPEI, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, stellt die neuen Motherboards der Z890 Plus Serie vor. Diese wurden entwickelt, um das Potenzial der Intel Core Ultra 200S Plus Prozessoren bestmöglich ausschöpfen zu können. Die Modelle AORUS ELITE DUO X und Z890M FORCE DUO X WIFI7 basieren auf der innovativen CQDIMM-Technologie, deren Dual-DIMM-Design hohe Speicherleistung und Signalintegrität sowie spezielle Funktionen bietet, die auf Mainstream-Gamer und leistungsorientierte Anwender zugeschnitten sind.

Die Modelle Z890 AORUS ELITE DUO X und Z890M FORCE DUO X WIFI7 wurden für eine gute Speicherleistung ohne Kompromisse zwischen Kapazität und Geschwindigkeit entwickelt und unterstützen 128 GB Speicher pro DIMM über Quad-Rank-Speichermodule, was eine volle Kapazität von 256 GB mit nur zwei Speichermodulen ermöglicht. Durch ein speziell entwickeltes Motherboard-Schaltungsdesign kann GIGABYTE die Belastung der Speicherkanäle reduzieren und die Signalintegrität verbessern, um auch bei hoher Auslastung hohe Frequenzen zu ermöglichen und Datenraten von bis zu DDR5-10266 zu erreichen. Ergänzt werden die Fortschritte bei der Hardware durch GIGABYTEs D5 DUO X BIOS-Tuning-Technologie. Durch eine optimierte Takttreiberarchitektur verwaltet GIGABYTEs BIOS auf intelligente Weise das Timing, die Signalsynchronisation und das Spannungsverhalten, um das Leistungspotenzial besser auszuschöpfen.