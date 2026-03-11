GOLDMAN SACHS stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener hätten die ohnehin geringen Erwartungen im vierten Quartal noch verfehlt, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach Zahlen. Der Ausblick signalisiere einen längeren Weg zurück zu prozentual zweistelligen Margen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 38,21EUR auf Tradegate (11. März 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +4,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer