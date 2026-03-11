GOLDMAN SACHS stuft Porsche AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener hätten die ohnehin geringen Erwartungen im vierten Quartal noch verfehlt, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach Zahlen. Der Ausblick signalisiere einen längeren Weg zurück zu prozentual zweistelligen Margen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 38,21EUR auf Tradegate (11. März 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
