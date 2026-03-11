    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight'

    BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 419 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz habe der Fokus des Bauunternehmens sowie seines Mutterkonzerns ACS auf dem Rechenzentren-Geschäft, dem Potenzial des deutschen Infrastruktur-Programms und der Widerstandsfähigkeit gegen Makro-Risiken gelegen, schrieb Tom Zhang in einer Einschätzung vom Dienstagabend./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:12 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 379,8EUR auf Tradegate (11. März 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Tom Zhang
    Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 419
    Kursziel alt: 419
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 419 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz habe der Fokus des Bauunternehmens sowie seines Mutterkonzerns ACS auf dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     