BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 419 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz habe der Fokus des Bauunternehmens sowie seines Mutterkonzerns ACS auf dem Rechenzentren-Geschäft, dem Potenzial des deutschen Infrastruktur-Programms und der Widerstandsfähigkeit gegen Makro-Risiken gelegen, schrieb Tom Zhang in einer Einschätzung vom Dienstagabend./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 379,8EUR auf Tradegate (11. März 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 419

Kursziel alt: 419

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

