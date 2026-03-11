BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 419 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz habe der Fokus des Bauunternehmens sowie seines Mutterkonzerns ACS auf dem Rechenzentren-Geschäft, dem Potenzial des deutschen Infrastruktur-Programms und der Widerstandsfähigkeit gegen Makro-Risiken gelegen, schrieb Tom Zhang in einer Einschätzung vom Dienstagabend./rob/gl/tih
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 379,8EUR auf Tradegate (11. März 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.
