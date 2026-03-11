DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Im derzeitigen Umfeld sei jede Wachstumsstrategie ambitioniert, doch die vom Autobauer skizzierten Kostenmaßnahmen sollten zu guten Resultaten führen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Dazu sollte die aktualisierte Dividendenpolitik das Interesse der Anleger an der Aktie steigern./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 28,51EUR auf Tradegate (11. März 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

