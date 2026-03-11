AfB gemeinnützige mbH / IT-Refurbisher afb social & green IT mit ...

Mehr als 2.000 Partner, von DAX-Konzernen über KMU bis zu Behörden, gaben letztes Jahr insgesamt 728.000 gebrauchte Business-IT und Mobilgeräte an afb social & green IT ab. Mit europaweit 20 Standorten und rund 700 Mitarbeitenden, davon 49 % Menschen mit Behinderung, ist der IT-Refurbisher Europas größter gemeinnütziger Dienstleister der Branche. Unter anderem am Hauptsitz in Ettlingen werden die von afb selbst abgeholten Geräte zertifiziert gelöscht, gereinigt, technisch aufbereitet und wieder verkauft. Das erfolgreiche Wachstum zeichnete sich bereits bei den Abholungen ab: Allein in Deutschland verbesserte sich diese Zahl letztes Jahr um 8,5 %. Etwa sieben von zehn abgeholten Geräten gehen in das Remarketing, die ReUse-Quote von afb lag 2025 bei im europäischen Branchenvergleich überdurchschnittlichen 71 %*.

IT-Refurbisher afb social & green IT mit erfolgreichem Wachstum 2025 / IT-Aufbereitung verhindert 68.200 Tonnen klimaschädliche Treibhausgase (FOTO) Ettlingen (ots) - Der Premium-IT-Refurbisher afb social & green IT setzt seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte das nachhaltige Social-Business-Unternehmen aktuelle Markteinblicke, den Wirkungsbericht 2025 sowie die Geschäftsentwicklung vor. Das Ergebnis: Ein skalierbares Geschäftsmodell, das wirtschaftlichen Erfolg mit messbarem Klima-Impact und gelebter Inklusion verbindet - und damit Potenzial für weiteres Wachstum bietet. Mit dem Refurbishing von Business IT- und Mobilgeräten sparte afb 68.200 Tonnen klimaschädliche CO2-äquivalente Emissionen ein - eine Steigerung um 9,7 %.

Ökobilanz mit deutlichem Plus, namhafte neue Partner an Bord

Die Umwelt- und Sozialwirkung des IT-Refurbishers ist wissenschaftlich geprüft. Anhand der aufbereiteten Geräte, verglichen mit dem Ressourcenbedarf eines Neugeräts, lässt sich die Ökobilanz genau beziffern: Im Jahr 2025 wurden 68.200 Tonnen CO2-äquivalente Treibhausgase, 261.400 Megawattstunden Primärenergie und 483 Millionen Liter Wasser eingespart. Ebenfalls gespart wurden 33.500 Tonnen Eisen-äquivalente Rohstoffe wie Metalle und Kunststoffe, sowie 371.000 Tonnen 1,4-DB-äquivalente (Dichlorbenzol) humantoxische Stoffe. Sowohl bei der Vermeidung klimaschädlicher Emissionen als auch bei eingesparter Primärenergie konnte afb die Vorjahreswerte mit einem Plus von 9,7 % (Emissionen) bzw. 12 % (Energie) deutlich übertreffen. Da jedes abgegebene Gerät bei afb genau erfasst wird, erhalten die Partner ebenfalls jährlich exakte Zahlen zum Impact auf Umwelt, Klima und Inklusion, wertvoll insbesondere für die ESG-Nachhaltigkeitsberichterstattung.



Auf die hohe Professionalität des inklusiven Unternehmens vertrauen unter anderem Global Player wie Siemens, Pfizer oder die Telekom. Im letzten Jahr konnte afb weitere namhafte Partner gewinnen, darunter Audi, Vinci, Zurich, Fraunhofer und Leibniz-Institute. Zusätzlich schloss der Refurbisher Rahmenverträge mit öffentlichen Auftraggebern wie dem Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern sowie der kommunalen Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft ProVitaKo ab.



Premium-Strategie für anspruchsvolles Marktumfeld



Auch wenn das Marktumfeld anspruchsvoll ist: Die generellen Aussichten für die Branche sind positiv. Wirtschaftsprognosen gehen in den nächsten zehn Jahren von einer Verdreifachung des Marktwerts für refurbished IT aus**. Aktuelle Markttreiber sind insbesondere der hohe Kostendruck TCO (Total Cost of Ownership) in Unternehmen, die Engpässe bei Speicherchips, gesetzliche Vorgaben zu Umwelt- und Klimaschutz sowie neue Geschäftsmodelle, beispielsweise Device-as-a-Service.



Ein strategisch wichtiger Ansatzpunkt für den inklusiven Refurbisher, betont afb-Geschäftsführer Daniel Büchle: "Mit unserem aktuellen Wirkungsbericht beweisen wir, dass nachhaltiges, soziales Unternehmertum am freien Markt wirtschaftlich erfolgreich agieren kann. Für die Zukunft setzen wir weiterhin auf Premiumqualität mit zertifizierten, marktrelevanten Serviceprodukten und verstärkt auf Partnerschaften mit Leasing- und Device-as-a-Service (DaaS) Unternehmen."



Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit von afb hier: https://www.afb-group.de/ueber-uns/nachhaltigkeit/



* Quelle: afb social & green IT intern



** Quelle: Europe's refurbished computer market set for robust growth - Retech Days News (https://retechdays-news.com/europes-refurbished-computer-market-set-f or-robust-growth/)



Das gesamte Presse- und Bildmaterial ist hier als Download verfügbar: https://ww w.der-pressedienst.de/wirtschaft/premium-it-refurbisher-afb-social-green-it-waec hst-wirtschaftlich-oekologisch-und-sozial/



