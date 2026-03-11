Rush Gold findet bei Legal Tender Proben mit 2.770 g/t Silber und 2,4 g/t Gold, erweitert Goldtrend beim Grundstück Skylight auf 1,2 km und gibt Finanzierung bekannt

VANCOUVER, BC, den 11. März 2026 / IRW-Press / Rush Gold Corp. („Rush” oder das „Unternehmen”) (CSE: RGN | OTCQB: RGNCF | FWB: B6H) freut sich, die Ergebnisse der 2025 durchgeführten geochemischen Oberflächenprobenahmen auf seinen Grundstücken Legal Tender und Skylight bekannt zu geben. Die Grundstücke Legal Tender und Skylight liegen fünf Kilometer voneinander entfernt und befinden sich beide rund 60 Kilometer nordwestlich von Tonopah (Nevada) im Royston Hills Republic Mining District im Nye County.

Die geologische Erkundung der Phase 1 im Jahr 2025 wurde konzipiert, um bekannte Gold- und Silber-Gesteinsfunde und aus Satellitendaten abgeleitete Alterationsanomalien vor Ort zu untersuchen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Dezember 2025). Die unten zusammengefassten Ergebnisse der geochemischen Gesteinsproben umfassen den bisher höchsten Silbergehalt, der je bei Legal Tender gemessen wurde, sowie die Ausweitung des Goldtrends bei Skylight auf 1,2 km.

Von den 94 Gesteinsproben, die innerhalb der Grundstücke Legal Tender (60) und Skylight (34) entnommen wurden, wiesen insgesamt neun Proben einen Goldgehalt (Au) von mehr als 0,1 Gramm pro Tonne (g/t) und bis zu 2,41 g/t Au (Legal Tender) auf; Darüber hinaus wiesen neun Proben mehr als 20 g/t Silber (Ag) und bis zu 2.770 g/t Ag (81 Unzen/Tonne bei Legal Tender) auf. Die Highlights der kürzlich abgeschlossenen Oberflächen-Gesteinsprobenahme sind wie folgt:

- Bislang höchste Silberkonzentration von 2.770 g/t Ag (81 Unzen/Tonne) bei Legal Tender, zusätzlich zu 292 g/t Ag und 105 g/t Ag; zusätzlich zu Goldkonzentrationen von 1,0 g/t Au und 2,41 g/t Au im Zielgebiet Hyland.

- Aktuelle und historische Gesteinsproben bestätigen das Zielgebiet Hyland als vorrangiges Bohrziel innerhalb des Grundstücks Legal Tender mit einer kombinierten Streichlänge von 400 Metern in nordwestlicher Richtung, das eine seitlich anhaltende Aderentwicklung aufweist, die durch zahlreiche historische Explorationsgruben und geneigte Schächte erschlossen wurde.

- Auf dem Grundstück Skylight wurden über eine 1,2 km lange Nord-Süd-Strecke weit verbreitete anomale Gold- und Silberwerte ermittelt, darunter: 0,23 g/t Au und 4,8 g/t Ag; 0,1 g/t Au und 3,8 g/t Ag; 0,19 g/t Au und 2,7 g/t Ag; sowie 0,13 g/t Au.

- Die Gold-Silber-Analysen innerhalb des Grundstücks Skylight stehen im Zusammenhang mit erhöhten Arsenwerten und sichtbaren hydrothermalen Ton-Kaolinit-Veränderungen, Quarzadern und brekziösen felsischen Rhyolith-Vulkangesteinen, die mit einer hochgradig niedrig sulfidierten epithermalen Umgebung übereinstimmen.

Darüber hinaus bestätigt das Unternehmen, dass es den endgültigen Bericht von PhotoSat zur Verarbeitung der Satellitenbilder von WorldView-3 (WV-3) erhalten hat. Das technische Team des Unternehmens integriert derzeit die heute bekannt gegebenen Gesteinsproben mit der TerraSpec-Hyperspektralanalyse von sichtbarem Oberflächengestein und kurzwelligem Infrarot (VIS-SWIR) sowie den WV-3-Satellitenbildern.

Das Ergebnis dieser kombinierten Studie soll die bestehenden Gold-Silber-Ziele erweitern und neue Explorationsmöglichkeiten für weitere Bodenuntersuchungen identifizieren. Eine umfassende Überprüfung und Integration der Oberflächen- und Satellitenveränderungsziele soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

„Mit der Veröffentlichung der ersten Gesteinsprobenergebnisse hat das Unternehmen die kurzfristigen Bohrziele sowohl auf dem Grundstück Skylight als auch auf dem Grundstück Legal Tender vorangetrieben“, sagt Anthony Zelen, CEO von Rush Gold. „Bei Legal Tender haben wir ein lateral persistentes hochgradiges Silber-Basismetall-Adersystem identifiziert, das sich für eine potenzielle Abgrenzung durch Oberflächenbohrungen eignet. Bei Skylight zeigen die Untersuchungsergebnisse das Vorhandensein dessen, was nach Ansicht des Unternehmens der obere Teil eines weit verbreiteten primären hydrothermalen Goldsystems sein könnte. Wir freuen uns nun darauf, unsere Aufmerksamkeit auf den Genehmigungsprozess für die Bohrungen zu richten und zusätzliche Ergebnisse aus der WV-3-Alterationsstudie zu integrieren.“

Tabelle 1: Signifikante Ergebnisse der Gesteinsuntersuchungen bei den Projekten Legal Tender und Skylight

Proben-ID Projekt Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Pb (%) Zn (%) E07102 Legal Tender - 25 - - 0,09 E07121 0,19 105 - - - E07153 0,11 167 - - - E07172 1,01 2.770 0,21 0,47 0,23 E07176 - 39 - - 0,07 E07206 - 48 - - - E07207 0,37 787 0,10 0,76 1,28 E07253 2,41 292 0,10 0,08 0,02 E07254 - 29 - - 0,05 E07116 Skylight 0,23 5 - - - E07129 0,13 0 - - - E07137 0,10 4 - - - E07140 0,19 3 - - -

Abbildung 1: Ergebnisse der Gesteinsprobenanalyse für die Projekte Skylight und Legal Tender 2025 (Silber)

Abbildung 2: Ergebnisse der Gesteinsprobenanalyse für die Projekte Skylight und Legal Tender 2025 (Gold)

Methodik und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die hierin beschriebenen Analysearbeiten wurden von ALS Global („ALS“) in Kamloops, Kanada, durchgeführt. ALS ist ein nach ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiertes geoanalytisches Labor und ist unabhängig von Rush und dessen qualifizierter Person Kristopher Raffle. Die Gesteinsproben wurden zerkleinert, bis mindestens 70 Prozent eine Korngröße von 2 mm aufwiesen, und anschließend wurde eine 250-Gramm-Teilung auf 85 Prozent mit einer Korngröße von 75 Mikrometern pulverisiert. Basismetalle und Edelmetalle wurden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und 48-Element-ICP-MS-Geochemie bestimmt, und Grenzwerte für Silber (100 g/t) und Zink (>10.000 g/t) wurden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-AES oder AAS analysiert. Gold- und Silberwerte von mehr als 1.500 g/t wurden mittels 30-Gramm-Feuerprobe mit AAS oder gravimetrischer Endbearbeitung analysiert.

Gesteinsproben sind naturgemäß selektiv und daher nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung oder die Gehalte in definierten Abschnitten. Zur Bestätigung des Gehalts und der Kontinuität der mineralisierten Zonen sind weitere Explorationsarbeiten erforderlich, darunter unter anderem Schürfungen und/oder Diamantbohrungen. Rush hat sich auf die internen Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollmaßnahmen (QA/QC) von ALS verlassen, zu denen auch die Einfügung von Standard-, Leer- und Doppelproben in den Probenstrom gehört, um die Genauigkeit der gemeldeten Ergebnisse zu bestätigen. Rush hat bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme festgestellt und ist sich keiner Probenahme oder anderer Faktoren bewusst, die die Genauigkeit der Ergebnisse wesentlich beeinflussen könnten.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Geschäftsführer und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, Alberta, der als Director von Rush Gold und als „qualifizierte Person“ im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects fungiert. Herr Raffle hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Nicht vermittelte Finanzierung

Das Unternehmen freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Angebot“) von bis zu 20 Millionen Stammaktien (jeweils eine „Aktie“) zu einem Preis von 0,10 CAD pro Aktie bekannt zu geben, um einen Erlös von bis zu 2.000.000 CAD zu erzielen.

Der Erlös aus dem Angebot soll als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Die Ausgabe von Wertpapieren im Zusammenhang mit diesem Angebot unterliegt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange („CSE“) und die Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen kann sich dafür entscheiden, im Zusammenhang mit dem Angebot eine Vermittlungsprovision an berechtigte Vermittler zu zahlen, die den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE entsprechen. Das Angebot kann in mehreren Tranchen abgeschlossen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der USA oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Korrektur zur Pressemitteilung vom 26. Februar 2026

Das Unternehmen möchte seine Pressemitteilung vom 26. Februar 2026 mit dem Titel „Rush Gold beauftragt Momentum PR mit Investor Relations” in Bezug auf die Ausübungsbedingungen der an Momentum Public Relations Inc. („Momentum PR”) gewährten Aktienoptionen klarstellen und korrigieren. Die an Momentum PR auszugebenden Aktienoptionen werden alle drei Monate ab dem Datum der Gewährung zu einem Viertel ausübbar. Alle anderen Bedingungen der Vereinbarung mit Momentum PR bleiben wie zuvor bekannt gegeben unverändert.

Über Rush Gold Corp.

Rush Gold ist ein kanadisches Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines Goldgrundstücks Skylight im Republic Mining District im Nye County (Nevada, USA) konzentriert. Rush Gold hält zudem eine Option auf das Grundstück Legal Tender, ein historisches Silber-Gold-Projekt 62 Kilometer nordwestlich von Tonopah (Nevada).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Zelen, Director und Chief Executive Officer

T: +1 (778) 388 5258

E: investors@rushgoldcorp.com

https://rushgoldcorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sichtweise des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen über das Potenzial für die Abgrenzung mineralisierter Zonen durch Oberflächenbohrungen; die Überzeugung des Unternehmens hinsichtlich der Beschaffenheit des hydrothermalen Systems bei Skylight; die erwarteten Ergebnisse der kombinierten Satelliten- und Gesteinsprobenuntersuchung; die voraussichtliche Veröffentlichung der umfassenden Überprüfung und Integration der Oberflächen- und Satelliten-Alterationsziele; die Pläne des Unternehmens für die Erteilung von Bohrgenehmigungen; die Pläne des Unternehmens für seine Liegenschaften Skylight und Legal Tender; das Angebot und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse daraus; sowie die Ausübungsbedingungen der an Momentum PR auszugebenden Aktienoptionen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und als Folge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angegebenen Ergebnissen abweichen. Eine Vielzahl von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie von den zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

