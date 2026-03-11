Zweistelliges Wachstum und ein riesiger adressierbarer Markt

Die Softwareplattform von LM PAY ist mittlerweile in die Workflows von über 13.000 führenden Kliniken, Praxen und Schönheitssalons in Polen integriert. Diese können darüber ihren Kunden eine zusätzliche, einfache Zahlungsoption anbieten, was die Nachfrage beispielsweise nach Zahnbehandlungen oder ästhetischen Eingriffen erhöht. LM PAY verdient an Zinsen und Gebühren für die vergebenen Konsumentenkredite, inklusive Konsumentenkredite ohne Zweckbindung für seine langfristigen Kunden, sowie Buy-Now-Pay-Later-Lösungen, auch für Kfz‑Versicherungen ihres Partners, der führenden polnischen Versicherungsagentur CUK.

LM PAY S.A. wurde unter dem Namen Ratalnie.com im Jahr 2010 in Warschau gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Verbraucherkredite und sogenannte „Care now-pay later”-Lösungen spezialisiert, mit denen Kunden medizinische, zahnärztliche und ästhetische Behandlungen, die oft nicht oder nur teilweise von der Krankenversicherung übernommen werden, finanzieren können. Über eine eigene Embedded-Financing-Plattform ermöglicht es das Unternehmen, Behandlungen sofort in Anspruch zu nehmen, während die Klinik oder Praxis sofort ihr Geld erhält und der Patient in Raten zahlen kann.

Das Unternehmen bietet unter den Marken MediPay, MediRaty und CUK Flex Pay verschiedene Finanzierungsmodelle mit Kredithöhen bis etwa 11.700 Euro an. Neben seiner Aktivität in Polen plant LM PAY mit seinen Dienstleistungen zeitnah nach Rumänien zu expandieren, dem bevölkerungsmäßig zweitgrößten osteuropäischen Land.

Zweistelliges Wachstum

LM PAY wächst seit Jahren zweistellig und profitabel. Zwischen 2020 und 2024 stieg der Umsatz des Unternehmens durchschnittlich um 29,1 Prozent auf 22,8 Millionen polnische Zloty und sein EBITDA um 4,2 Prozent auf 7,3 Millionen polnische Zloty. Im selben Zeitraum stieg das vermittelte Kreditvolumen um fast das Dreifache auf über 100 Millionen polnische Zloty, umgerechnet 23,8 Millionen Euro. Im Zeitraum Januar bis September 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 23,8 Millionen polnische Zloty, ein Plus von 50,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Zahl der Kunden um 12,2 Prozent auf 33.000 zunahm und der Anteil wiederkehrender Kunden bei 33 Prozent lag (9M/24: 30,1Prozent).

Des Weiteren ersetzte LM PAY in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 die Fortress Investment Group als Finanzierungspartner durch AION/UniCredit, was das EBIT einmalig um 2,9 Millionen polnische Zloty reduzierte, aber gleichzeitig die Finanzierungskosten ab Oktober 2025 deutlich gesenkt hat.

Fazit

Das Geschäftsmodell von LM PAY hat in Polen und Rumänien großes Potenzial, da in beiden Ländern der Konsumkreditmarkt, der inkl. Buy-Now-Pay-Later-Lösungen einen Wert von insgesamt etwa 50 Milliarden Euro aufweist, zweistellig wächst und aufgrund der relativ schlechten staatlichen Gesundheitsversorgung immer mehr Menschen Behandlungen aus eigener Tasche bezahlen. Uns gefällt zudem das skalierbare, softwarebasierte Geschäftsmodell, die geringe Kreditausfallquote von nur etwa 3 Prozent und die Kooperation mit AION/UniCredit, die sich ab 2026 deutlich positiv in den Ergebnissen von LM PAY widerspiegeln sollte.

Angesichts des für 2026 erwarteten Umsatz‑ und Gewinnwachstums im Vergleich zum Vorjahr (Umsatz: +17,4 Prozent auf 38,4 Millionen polnische Zloty, Nettogewinn: von schätzungsweise -0,1 Millionen polnische Zloty im GJ 2025 auf 5,4 Millionen polnische Zloty) sowie der hohen operativen Rentabilität von etwa 30 Prozent erscheint uns LM PAY auf dem aktuellen Kursniveau deutlich unterbewertet. Die Analysten, die die Aktie beobachten, scheinen unsere Einschätzung zu teilen und sehen den fairen Wert bei etwa 59 Euro, was einem Upside‑Potenzial von derzeit knapp 58 Prozent entspricht.

Gastautor: Adrian Kowollik ist Managing Partner der Research- und Consultingfirma East Value Research GmbH www.eastvalueresearch.com.

