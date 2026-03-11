    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcher Daniels Midland Company AktievorwärtsNachrichten zu Archer Daniels Midland Company
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Italienische Ausgabe der Fachmesse für Eigenmarken des Handels MARCA schließt ihre 22. Ausgabe mit einem neuen Rekord bei Besuchern, Ausstellern und internationaler Beteiligung ab

    Italienische Ausgabe der Fachmesse für Eigenmarken des Handels MARCA schließt ihre 22. Ausgabe mit einem neuen Rekord bei Besuchern, Ausstellern und internationaler Beteiligung ab
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Die von BolognaFiere & ADM veranstaltete MARCA bestätigt ihre Rolle als globaler Maßstab für eine Kategorie, die die Einzelhandelsstrategie weltweit neu definiert. 
    Nächster Halt: MARCA Poland, 21.–22. April.

    BOLOGNA, Italien, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Die 22. Ausgabe der „MARCA by BolognaFiere & ADM" erzielte die besten Ergebnisse aller Zeiten: mehr als 25.000 Fachbesucherinnen und -besucher an zwei Tagen (+9 % gegenüber 2025), eine ausverkaufte Ausstellungsfläche in 10 Hallen und eine auf 1.540 Unternehmen angewachsene Ausstellerbasis (+18 %), darunter 110 internationale Aussteller (+25% im Vergleich zum Vorjahr).

    MARCA Trend - Innovation exhibition at MARCA by BolognaFiere & ADM Bologna, January 2026

    Die Messe, die weltweit ihresgleichen sucht, basiert auf der ursprünglichen Idee, dass große Einzelhändler gemeinsam mit ihren Produktionspartnern ausstellen. Im Laufe der Jahre hat sie sich zu einem umfassenden Ökosystem für Eigenmarken entwickelt, das die wachsende Rolle dieses Segments als strategischer Wachstumsmotor für das gesamte Einzelhandelssortiment widerspiegelt.

    Mit Lebensmitteln als Schwerpunkt deckt die Veranstaltung auch das gesamte Non-Food-Spektrum ab – von Körperpflege über Haushaltspflege bis hin zu Tierpflege und weiteren Kategorien – und spiegelt damit die Expansion von Eigenmarken in Bereiche wider, die früher von nationalen Marken dominiert wurden.

    Zu den besonderen Bereichen der Messe zählt MARCA Fresh, ein eigener Bereich für Frischprodukte – allen voran Obst und Gemüse. Die italienische Lebensmittelkultur verschafft dem Handel besondere Kompetenz im Umgang mit Frischekategorien. Dieses Know-how zieht internationale Fachleute nach Bologna, die das Modell vor Ort aus erster Hand kennenlernen möchten.

    Eine weitere Besonderheit der MARCA by BolognaFiere & ADM ist die Abdeckung der gesamten Lieferkette. MARCA Tech bringt die dem Endprodukt vorgelagerten Dienstleister aus den Bereichen Verpackung, Logistik und Handel zusammen. Keine anderes Eigenmarken-Event befasst sich mit dieser Dimension in derselben Tiefe.

    Eigenmarken: vom Preishebel zum strategischen Wachstumstreiber
    In den am weitesten entwickelten Märkten Europas hat sich die Eigenmarke vom preisorientierten Convenience-Angebot zu einem Wertversprechen gewandelt, wobei Einzelhändler in Premiumsortimente und Innovationen investieren, die mit nationalen Top-Marken konkurrieren. Die MARCA by BolognaFiere & ADM trägt dieser Entwicklung durch zwei Marca Awards Rechnung: Mit dem Best Innovation Product Award werden die fortschrittlichsten Eigenmarken-Lösungen ausgezeichnet; der Best Copacker Profile Award geht an Produktionspartner, die die Qualität von Eigenmarken besondern effektiv unterstützen. Die Produkte, die in den beiden Award-Kategorien nominiert waren, wurden im Bereich MARCA Trend ausgestellt, um live zu demonstrieren, wohin sich moderne Eigenmarken entwickeln.

    Das Messeprogramm, das durch den jährlichen Marca Private Label Report von Circana bestimmt wird, deckt Themen von Nachhaltigkeit bis hin zu regulatorischen Entwicklungen in der EU ab und macht die MARCA by BolognaFiere & ADM zu einem Branchenevent, bei dem Strategie, Produkte und Lieferkette zusammenkommen.

    Dabei ist die internationale Dimension entscheidend: Über 300 strategische Einkäuferinnen und Einkäufer aus 30 Ländern besuchten die Messe in Bologna, weil sie einen direkten Zugang zum gesamten Eigenmarken-Ökosystem bietet – italienisches Fachwissen in den Bereichen Lebensmittel und Frische, Innovation im Einzelhandel und herausragende Beispiele für funktionierende Lieferketten, alles an einem Ort.

    Die diesjährige Bologna-Ausgabe der MARCA ist damit abgeschlossen, aber die Reise geht weiter: Am 21. und 22. April 2026 findet die MARCA Poland statt und bringt das gleiche Format auf einen der am schnellsten wachsenden Private-Label-Märkte in Europa. Die Serie wird dann mit der MARCA China am 8. und 9. September in Guangzhou fortgeführt.

    Einzelhändler und Produzenten sind eingeladen, dem MARCA-Netzwerk beizutreten, Kontakte zu Branchenführern zu knüpfen und die neuesten Eigenmarken-Innovationen zu entdecken.

    Weitere Informationen finden Sie auf der website.

    Pressestelle Marca by BolognaFiere & ADM:
    AD MIRABILIA
    Tel. +39 02 4382191 
    E-Mail: marca@admirabilia.it
    Kontakt: Isabella Foschi + 39 342 054 1546

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2930510/MARCA_by_BolognaFiere_ADM.jpg
    Logo:  https://mma.prnewswire.com/media/2930509/MARCA_by_BolognaFiere_ADM_Logo.jpg

    MARCA by BolognaFiere & ADM Logo

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/italienische-ausgabe-der-fachmesse-fur-eigenmarken-des-handels-marca-schlieWt-ihre-22-ausgabe-mit-einem-neuen-rekord-bei-besuchern-ausstellern-und-internationaler-beteiligung-ab-302711062.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Italienische Ausgabe der Fachmesse für Eigenmarken des Handels MARCA schließt ihre 22. Ausgabe mit einem neuen Rekord bei Besuchern, Ausstellern und internationaler Beteiligung ab Die von BolognaFiere & ADM veranstaltete MARCA bestätigt ihre Rolle als globaler Maßstab für eine Kategorie, die die Einzelhandelsstrategie weltweit neu definiert. Nächster Halt: MARCA Poland, 21.–22. April.BOLOGNA, Italien, 11. März 2026 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     