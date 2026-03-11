NAGA: Attraktive spekulative Chance

Für die Geschäftsentwicklung der NAGA Group ist die Schwankungsintensität an den Finanzmärkten ein entscheidender Faktor, denn ausgeprägte Kursbewegungen regen in der Regel die Handelsaktivität der Kunden an. Genau daran mangelte es allerdings im Jahr 2025. Die Volatilität an den Börsen war ungewöhnlich niedrig und bewegte sich zeitweise auf einem Niveau, das zuletzt zum Ende der 2010er-Jahre beobachtet worden war. Entsprechend fehlte ein wichtiger Impuls für das Geschäft. Am Ende lagen die Erlöse der Gesellschaft leicht unter dem Vorjahreswert und gingen um rund ein Prozent zurück, obwohl ursprünglich ein deutliches Wachstum angestrebt worden war.

Der Start in das Jahr 2026 deutet jedoch darauf hin, dass sich das Umfeld wieder verändert. Bereits Ende Januar kam es zu einer spürbaren Korrektur an den Märkten, die auch von einem deutlichen Rückgang der Edelmetallpreise begleitet wurde. Diese Bewegungen sorgten für eine deutlich höhere Aktivität der Anleger. Das Handelsvolumen der NAGA-Kunden lag im Januar deshalb mehr als doppelt so hoch wie im entsprechenden Vorjahresmonat.