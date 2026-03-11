UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach den durchwachsenen Quartalsberichten von Cloud-Infrastruktur-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon oder Google habe Oracle jetzt einen sauberen Zwischenbericht abgegeben, schrieb der Analyst Karl Keirstead am Mittwoch. Die Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt oder übertroffen und die Investitionsausgaben seien nicht erhöht worden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 145,7EUR auf Tradegate (11. März 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



