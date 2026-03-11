UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach den durchwachsenen Quartalsberichten von Cloud-Infrastruktur-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon oder Google habe Oracle jetzt einen sauberen Zwischenbericht abgegeben, schrieb der Analyst Karl Keirstead am Mittwoch. Die Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt oder übertroffen und die Investitionsausgaben seien nicht erhöht worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 145,7EUR auf Tradegate (11. März 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
