Sparer verlieren mit Mehrheit der Riester-Renten real Geld
- Riester/Rürup: Mehrheit ohne Inflationsschutz.
- Zwei Drittel der Tarife bringen <2% Rendite...
- Geplantes 1,5% Kostendach zu hoch, 0,5% nötig.
BERLIN (dpa-AFX) - Sie sind weit verbreitet, doch mit der Mehrheit der Riester- und Rürup-Renten schaffen Sparer nicht einmal einen Inflationsausgleich. Das zeigt eine Studie des Vereins Finanzwende. "Viel zu viele Menschen werden mit ihren Riester- und Rürup-Verträgen reale Verluste einfahren", sagt Britta Langenberg, Leiterin des Bereichs Verbraucherschutz. Daran werde auch die Riester-Reform der Bundesregierung wenig ändern - zumindest nicht in der aktuellen Fassung.
Zwei Drittel schaffen nicht mal zwei Prozent Rendite
Für die Studie hat Finanzwende die Rendite-Erwartungen von 37-jährigen Musterkunden bei 18 Riester- und 78 Rürup-Rentenversicherungen untersucht. Ergebnis: Zwei Drittel der Rententarife erreichten über die ganze Vertragslaufzeit nicht einmal das Mindestziel, eine Rendite von zwei Prozent, um die sich die Inflation in Deutschland bewegt. Sparer machen damit Verlust.
Die Angebote lohnten nur, wenn man ein sehr hohes Alter erreiche, sagt Studienautor Moritz Czygan. Konkret müssten Riester-Kunden bei den Angeboten 99 Jahre alt werden, damit sie wenigstens das gesamte Geld inflationsbereinigt zurückerhalten. Bei den Rürup-Angeboten seien es 96 Jahre. "Ein wichtiger Grund dafür sind die hohen Abschluss- und Verwaltungskosten der Anbieter, ein weiterer die hohen Sicherheitsmargen in der Rentenzeit."
Kritik an hohem Kostendeckel bei Reform
Die staatlich geförderte Riester-Rente sollte Bürgern Sicherheit bringen, deren gesetzliche Rente nicht reicht. Zudem sind Anbieter verpflichtet, eingezahlte Beiträge zu 100 Prozent zu garantieren - das beschränkt die Renditechancen. Wegen hoher Kosten stehen Riester-Renten schon lange in der Kritik, die Zahl der Verträge sinkt seit Jahren. Ende 2024 gab es laut Bundesarbeitsministerium noch knapp 15 Millionen.
Die Bundesregierung plant eine Reform. Sie sieht vor allem ein Altersvorsorgedepot vor, das hohe Renditen am Kapitalmarkt ermöglicht, aber keine Garantien gibt. Geplant ist ein Standardprodukt mit einem Kostendeckel von 1,5 Prozent. Das sei viel zu hoch angesetzt, kritisiert Finanzwende. Nötig sei ein Kostendeckel von maximal 0,5 Prozent Effektivkosten.
Kritik kam auch vom Sozialverband Deutschland. In Schweden sei der Staatsfonds mit Verwaltungskosten von nur rund 0,1 Prozent deutlich günstiger, sagte die Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier. Nicht jeder aber habe Geld zum Sparen übrig. "Darum brauchen wir eine starke gesetzliche Rente."/als/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 350,8 auf Tradegate (11. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -1,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 135,47 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 391,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -7,54 %/+30,58 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
"...Langfristig auch der Gap Close bei 40.50€....."
Wenn man diesen Crash‑Fantasien zuhört, bekommt man den Eindruck, einige warten seit Jahren auf den Moment, endlich „Recht“ zu bekommen – völlig egal, ob das Szenario bilanziell, regulatorisch oder realwirtschaftlich überhaupt darstellbar ist. Hauptsache, das Chart‑Lineal zeigt irgendwo ein Loch aus dem Jahr 2003.
Nur zur Erinnerung: Damit die Allianz 40,50 € sieht, müsste nicht „das Sentiment am Boden“ sein, sondern das Finanzsystem. Und wenn wir an dem Punkt wären, wäre der Gap‑Close dein kleinstes Problem. ;)
Bevor wir hier weiter Begriffe durcheinanderwerfen und aus einer völlig normalen Fondsmechanik ein systemisches Risiko konstruieren, lohnt ein kurzer Realitätsabgleich. Die Diskussion driftet ab, weil unterschiedliche Ebenen vermischt werden – und genau daraus entstehen diese dramatischen, aber fachlich falschen Schlussfolgerungen.
Private‑Credit‑Fonds, Banken, Versicherer und Asset Manager folgen völlig unterschiedlichen Liquiditäts‑ und Bilanzlogiken. Wer das nicht sauber trennt, landet zwangsläufig bei Fehldeutungen wie „Bankrun“, „Vertrauenskrise“ oder „Allianz‑Risiko“.
Kurz zur Einordnung:
- Gating ist keine Stressreaktion, sondern die vertraglich vorgesehene Standardmechanik bei illiquiden Assets. Rücknahmen werden begrenzt, weil die Assets nicht täglich handelbar sind – nicht, weil ein Fonds „nicht auszahlen kann“.
- Für BlackRock entsteht daraus kein Risiko, da der Fonds ein Sondervermögen ist. Weder Liquidität noch Solvenz des Asset Managers hängen davon ab.
- Private Credit ist groß, aber nicht systemisch vernetzt. Keine Fristentransformation, keine täglichen Verbindlichkeiten, keine Interbank‑Ketten. Eine „Vertrauenskrise“ führt zu längeren Rücknahmezyklen – nicht zu einem Dominoeffekt.
- Für Versicherer wie die Allianz ist das Thema komplett irrelevant. Solvency‑II‑Bilanzen funktionieren fundamental anders: langfristige Verbindlichkeiten, stabile Prämienzuflüsse, ALM‑Steuerung, hohe Kapitalpuffer. Die Guidance 2026 hängt an operativen Kennzahlen – nicht an einem US‑Private‑Credit‑Fonds eines fremden Asset Managers.
Fazit: Wer aus einer standardisierten Fondsmechanik ein systemisches Risiko oder ein Allianz‑Thema ableitet, verlässt den Boden belastbarer Analyse.
"Black Rock verweigert teilweise die Auszahlung bei einem seiner Flaggechifffonds..."
BlackRock hat keinen ‚Bankrun‘, sondern einen Private‑Credit‑Fonds, der exakt das tut, was in den Fondsbedingungen steht: Rücknahmen begrenzen, wenn die Assets illiquide sind. Das ist kein Notfallmodus, sondern Standardmechanik bei solchen Vehikeln.
Das hat weder bilanziell noch regulatorisch irgendeine Relevanz für BlackRock selbst – geschweige denn für die Allianz.
Kurz: Aus einem normalen Liquiditätsfenster einen Systembrand zu konstruieren, ist fachlich daneben. Für die Allianz ist das Thema schlicht irrelevant.