UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Joshua Spector spielte am Dienstagabend verschiedene Szenarien hinsichtlich der Chancen des Industriegasekonzerns im Zusammenhang mit dem Treibstoffbedarf der modernen Raumfahrt durch. Er sieht enormes Potenzial durch häufigere Starts größerer Raketen. Noch sei der Umsatzanteil klein, könne aber deutlich wachsen und wie der Eletronics-Bereich zum Ergebnisfaktor werden./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 408,4EUR auf Tradegate (11. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.