CF Industries Holdings Aktie klettert deutlich - 11.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die CF Industries Holdings Aktie. Mit einer Performance von +6,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CF Industries Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 100,76€, mit einem Plus von +6,15 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

CF Industries Holdings ist ein führender Hersteller von Stickstoffdüngemitteln wie Ammoniak und Harnstoff, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und konkurriert mit Firmen wie Nutrien und Yara International. Seine Alleinstellungsmerkmale sind effiziente Produktionsprozesse und strategisch günstige Standorte.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die CF Industries Holdings Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +44,73 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

CF Industries Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,21 % 1 Monat +17,49 % 3 Monate +46,42 % 1 Jahr +33,85 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Es gibt 156 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,36 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Yara International, The Mosaic und Co.

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,57 %. The Mosaic notiert im Plus, mit +5,36 %. K+S notiert im Plus, mit +0,59 %. Nutrien legt um +2,41 % zu

CF Industries Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.