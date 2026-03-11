    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolatus Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu Volatus Aerospace

    Drohnen-Revolution

    Volatus Aerospace kommerzialisiert Drohnen für Schwerlast-Lieferungen

    Volatus Aerospace revolutioniert den Schwerlast-Gütertransport mit neuen Drohnen. Die Aktie zeigt sich am Mittwoch stark.

    Foto: OpenAI

    Für die Entwicklung und Kommerzialisierung von ferngesteuerten Schwerlast-Drohnenlieferungen hat Volatus Aerospace einen Vertrag mit einem führenden Offshore-Windkraftunternehmen geschlossen, wie S&P Capital IQ berichtet. Solche Drohnen unterstützen den Gütertransfer zwischen Offshore-Schiffen und den Gondeln von Offshore-Windkraftanlagen in internationalen Gewässern.

    Volatus Aerospace übernimmt im Rahmen des Vertrags die vollständige operative Unterstützung, einschließlich Missionsplanung, Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, technischer Integration und Flugbetrieb. Sämtliche Frachtdrohnenflüge werden zentral vom Volatus® Operations Control Center (OCC) in Toronto gesteuert und durchgeführt. Die finanziellen Vertragsbedingungen sind vertraulich; die Vereinbarung ist jedoch als finanziertes kommerzielles Entwicklungs- und Betriebsprogramm strukturiert.

    Im Jahr 2026 hat das Unternehmen vor allem operative Meilensteine im Blick: Der Heavy-Lift-Drohner Condor XL soll in den ersten kommerziellen Einsatz gehen, während das Unternehmen zugleich Produktion, Integration und Testkapazitäten weiter ausbaut. Strategisch setzt Volatus zudem auf Rückenwind aus dem Verteidigungsbereich, betont aber bislang eher Skalierung und Einsatzreife als eine konkrete Umsatz- oder EBITDA-Guidance für 2026.

    Spannend ist Volatus 2026 vor allem dann, wenn aus der operativen Vorbereitung echte Aufträge werden: Der geplante Start des Condor XL, der Ausbau des Manufacturing Hubs und die stärkere Positionierung im kanadischen Verteidigungsumfeld könnten dem Unternehmen neue Dynamik geben.

    Die Aktie ist am Mittwoch 3,41 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 0,51 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die Volatus Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 0,515EUR auf Tradegate (11. März 2026, 18:05 Uhr) gehandelt.

