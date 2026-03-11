    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDometic Group AktievorwärtsNachrichten zu Dometic Group

    Dometic launcht modulare Trinkflaschen

    Ein System. Flexibel kombinierbar. Überall. Jederzeit.

    Foto: gaborsieto - stock.adobe.com

    STOCKHOLM, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Hydration wird individuell: Das Outdoor-Tech-Unternehmen Dometic präsentiert eine neue Generation von Trinkflaschen, entwickelt für einen aktiven Lifestyle. Ob auf dem Trail, beim täglichen Weg durch die Stadt oder auf dem spontanen Wochenendtrip, das System passt sich seinem Nutzer und unterschiedlichen Situationen mühelos an.

    Statt standardisierter Lösungen setzt Dometic auf bewusst gestaltetes, flexibles Design. Eine Hydration-Lösung, die sich deinem Tag anpasst. Deckel wechseln. Griff austauschen. Konfiguration neu denken. So flexibel wie die eigenen Pläne. 

    „Menschen leben kein Leben nach dem One-size-fits-all-Prinzip. Warum sollten es ihre Trinklösungen tun?", sagt Josh Militello, President Segment Mobile Cooling Solutions bei Dometic. „Mit unserer modularen Kollektion übertragen wir den systemorientierten Ansatz, den wir bereits bei unseren neuen Recon Kühlboxen verfolgt haben, auf eine längst überfällige Neudefinition der Wasserflasche – und darauf, wie sie sich in den Alltag integriert."

    Mehr als eine Flasche. Ein System. 

    Starte mit einer Flasche. Mach sie zu deiner.
    Wechsle den Deckel – Chug, Sip oder Straw.
    Ergänze, was du brauchst: Griff. Strap. Collar. Baue dein Setup Schritt für Schritt. Griff eindrehen. Strap tauschen.
    Sip gegen Straw wechseln.
    Dein Drink. Dein Weg.

    Key Features:

    • Über 400 Kombinationen
    • Von der Natur inspirierte Farben zum Launch erhältlich in Glow, Lichen, Ocean, Silt and Slate; Elderberry und Frost folgen
    • 90% recycelter 304 Edelstahl robust, langlebig, umweltschonend
    • Kupfer-Innenbeschichtung reflektiert Wärme, hält Temperaturen länger konstant, besonders bei Heißgetränken
    • Doppelwandige Vakuumisolierung stundelang heiß, tagelang kalt
    • Auslaufsichere Konstruktion eingießen, umdrehen, vertrauen
    • BPA-frei und lebensmittelecht unbeschwert und sauber trinken
    • Ultra-robust hält einiges aus und bleibt zuverlässig im Einsatz
    • Spülmaschinengeeignet

    Das modulare Trinksystem von Dometic ist ab dem 11. März erhältlich. Weitere Produkte folgen bis Juni. Der Verkauf erfolgt über dometic.com sowie ausgewählte Handelspartner weltweit. In Deutschland z.B. bei Bergfreunde.

    The System | USD MSRP

    • 350ml Tumbler | €25
    • 500ml Tumbler | €30
    • 650ml Tumbler | €35

    • 650ml Sip Bottle | €40
    • 1L Sip Bottle | €45

    • 1L Chug Bottle |€45
    • 1.2L Chug Bottle | €50

    • Sip Lid | €15
    • Chug Lid | €13
    • Swig Lid | €10
    • Standard Collar | €5
    • Strap Collar | €10
    • Handle Collar | €10

    Anmerkungen für die Redaktion

    • Bildmaterial finden Sie hier
    • Videos finden Sie hier

     About Dometic

    Dometic ist ein global agierendes Outdoor-Tech-Unternehmen mit der Mission, mobiles Leben einfacher zu machen. Auf Basis seiner Kernkompetenzen in den Bereichen Kühlen, Heizen, Energie & Elektronik, Mobilität sowie Raumoptimierung ermöglicht Dometic es Menschen weltweit, die Natur intensiver zu erleben und ihre Freiheit im Outdoor-Bereich neu zu definieren. 
    Dies realisiert das Unternehmen durch intelligente, nachhaltige und zuverlässige Produkte mit herausragendem Design. Millionen von Anwenderinnen und Anwendern nutzen Dometic Produkte beim Camping und auf Entdeckungsreisen, mit dem Auto, dem Reisemobil oder dem Boot. Das Portfolio umfasst sowohl fest installierte Systeme für Landfahrzeuge und Boote als auch mobile Standalone-Lösungen für Outdoor-Enthusiasten.
    Dometic beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeitende und vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 21 Milliarden SEK (2,3 Milliarden USD). Der Hauptsitz befindet sich in Stockholm, Schweden

    Für mehr informationen über Dometic, besuchen Sie:  http://www.dometic.com.

    PRESSE KONTAKT
    Minako Nakatsuma Olofzon
    pr@dometic.com
    +46 8 501 025 41

    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931423/Dometic_Drinkware.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2931422/DOMETIC_Group_Logo.jpg

    DOMETIC Group Logo

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dometic-launcht-modulare-trinkflaschen-ein-system-flexibel-kombinierbar-uberall-jederzeit-302710979.html





