    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPershing Square Holdings Ltd Public AktievorwärtsNachrichten zu Pershing Square Holdings Ltd Public

    Hedgefonds

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bill Ackmans Pershing Square geht an die Börse

    Ein Hedgefonds an die Börse: Dieser Clou stammt von Bill Ackman. Der Investor erhofft sich Milliarden davon.

    Hedgefonds - Bill Ackmans Pershing Square geht an die Börse
    Foto: Manuel Balce Ceneta - AP Images

    Ackman will jetzt seine Firma Pershing Square Capital Management, also den Hedgefonds selbst, an die New York Stock Exchange (NYSE) bringen. Das ist ungewöhnlich, weil Hedgefonds in der Regel nicht öffentlich gehandelt werden. Durch den IPO sollen Aktien der Management‑Gesellschaft geschaffen werden, die Anleger kaufen können.

    Der milliardenschwere Investor Bill Ackman strebt einen doppelten Börsengang für Pershing Square und einen in den USA notierten geschlossenen Fonds namens Pershing Square USA (PSUS) an, den er bereits 2024 an die Börse bringen wollte.

    Pershing Square USA rechnet derzeit damit, im Rahmen der kombinierten Transaktion zwischen 5 und 10 Milliarden US-Dollar einzunehmen, und hat sich 2,8 Milliarden US-Dollar an Zusagen von US-amerikanischen und internationalen institutionellen Anlegern wie Family Offices, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und sehr vermögenden Anlegern gesichert.

    Diese drei Crash-Aktien spalten Anleger: Turnaround-Chance oder böse Falle?

    Börse in 10 Minuten verstehen: ES IST ZEIT FÜR BÖRSE, BABY! Unser Podcast, immer Dienstag, Donnerstag und Samstag.

    Ackman nutzt seinen Starstatus und auf Bonusaktien. Der Clou: Für je 100 Aktien dieses neuen Fonds erhalten Käufer zusätzlich 20 Aktien der Managementfirma, was ein starkes Interesse am kombinierten Paket erzeugen soll. 

    Das Angebot wird voraussichtlich Ende dieses Monats erfolgen, teilte das Unternehmen mit.

    Pershing Square und Pershing Square USA planen, ihre Aktien an der NYSE unter den Tickersymbolen PS beziehungsweise. PSUS zu notieren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Pershing Square Holdings Ltd Public Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 49,65EUR auf Tradegate (11. März 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hedgefonds Bill Ackmans Pershing Square geht an die Börse Ein Hedgefonds an die Börse: Dieser Clou stammt von Bill Ackman. Der Investor erhofft sich Milliarden davon.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     