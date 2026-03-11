Bill Ackmans Pershing Square geht an die Börse

Der milliardenschwere Investor Bill Ackman strebt einen doppelten Börsengang für Pershing Square und einen in den USA notierten geschlossenen Fonds namens Pershing Square USA (PSUS) an, den er bereits 2024 an die Börse bringen wollte.

Ackman will jetzt seine Firma Pershing Square Capital Management, also den Hedgefonds selbst, an die New York Stock Exchange (NYSE) bringen. Das ist ungewöhnlich, weil Hedgefonds in der Regel nicht öffentlich gehandelt werden. Durch den IPO sollen Aktien der Management‑Gesellschaft geschaffen werden, die Anleger kaufen können.

Pershing Square USA rechnet derzeit damit, im Rahmen der kombinierten Transaktion zwischen 5 und 10 Milliarden US-Dollar einzunehmen, und hat sich 2,8 Milliarden US-Dollar an Zusagen von US-amerikanischen und internationalen institutionellen Anlegern wie Family Offices, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und sehr vermögenden Anlegern gesichert.

Ackman nutzt seinen Starstatus und auf Bonusaktien. Der Clou: Für je 100 Aktien dieses neuen Fonds erhalten Käufer zusätzlich 20 Aktien der Managementfirma, was ein starkes Interesse am kombinierten Paket erzeugen soll.

Das Angebot wird voraussichtlich Ende dieses Monats erfolgen, teilte das Unternehmen mit.

Pershing Square und Pershing Square USA planen, ihre Aktien an der NYSE unter den Tickersymbolen PS beziehungsweise. PSUS zu notieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pershing Square Holdings Ltd Public Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 49,65EUR auf Tradegate (11. März 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.