Oracle Aktie klettert nach oben - +3,96 % - 11.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,96 % konnte die Oracle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Oracle Aktie. Nach einem Plus von +6,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 144,48€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Oracle in den letzten drei Monaten Verluste von -15,64 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um +16,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Oracle eine negative Entwicklung von -14,95 % erlebt.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,47 % 1 Monat +9,51 % 3 Monate -15,64 % 1 Jahr +6,81 %

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 419,27 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Salesforce und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Salesforce notiert im Plus, mit +1,22 %. IBM notiert im Plus, mit +0,53 %. Microsoft legt um +0,67 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,69 %.

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.