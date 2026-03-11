    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Besonders beachtet!

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oracle Aktie klettert nach oben - +3,96 % - 11.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Oracle Aktie bisher um +3,96 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.

    Besonders beachtet! - Oracle Aktie klettert nach oben - +3,96 % - 11.03.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

    Oracle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.03.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,96 % konnte die Oracle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Oracle Aktie. Nach einem Plus von +6,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 144,48. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Short
    163,48€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 7,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    136,33€
    Basispreis
    2,86
    Ask
    × 6,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Oracle in den letzten drei Monaten Verluste von -15,64 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um +16,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Oracle eine negative Entwicklung von -14,95 % erlebt.

    Oracle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,47 %
    1 Monat +9,51 %
    3 Monate -15,64 %
    1 Jahr +6,81 %

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 419,27 Mrd. € wert.

    Oracle: Starke Zahlen, Rheinmetall: Erwartungen verfehlt & Porsche: Lichtblick?


    Volle Auftragsbücher und eine Erhöhung der Dividende helfen der Rheinmetall-Aktie heute nicht. Umsatz und operatives Ergebnis liegen unter den Erwartungen und das zählt für die Anleger mehr. Eine Einstiegschance?

    Dax nach Vortagserholung wieder unter Druck


    Die Anleger bleiben am Mittwoch besorgt ob der Entwicklung im Nahen Osten. Der Dax geriet nach seiner Vortagserholung wieder unter Druck, wobei schwankend hohe Verluste von anhaltender Nervosität zeugten. Schrumpfte das Minus zur Mittagszeit auf …

    US-Marktupdate: Oracle im Fokus


    An der Wall Street überwogen am Dienstag die negativen Vorzeichen. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,21 Prozent auf 6.781 Punkte. Es gab 148 Gewinner und 352 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 57 Prozent. Einem neuen 52-Wochen-Hoch standen vier Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX gab um 0,57 Punkte auf 24,93 Zähler nach. Heute richtet sich der Anlegerfokus nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen auf Oracle (vorbörslich: +9,47 %). Ebenfalls nach Za...

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Salesforce und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Salesforce notiert im Plus, mit +1,22 %. IBM notiert im Plus, mit +0,53 %. Microsoft legt um +0,67 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,69 %.

    Oracle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Oracle

    +3,14 %
    +16,47 %
    +9,51 %
    -15,64 %
    +6,81 %
    +78,13 %
    +146,67 %
    +313,09 %
    +8.442,31 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Oracle Aktie klettert nach oben - +3,96 % - 11.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Oracle Aktie bisher um +3,96 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     