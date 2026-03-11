RBC senkt Ziel für Henkel auf 75 Euro - 'Sector Perform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,07 % und einem Kurs von 69,84 auf Tradegate (11. März 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -9,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,46 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -7,17 %/+14,25 % bedeutet.