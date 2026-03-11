ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Henkel auf 75 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Henkel-Kursziel 78 auf 75 Euro, SP
- Analystin passt Schätzungen nach Morgen-Zahlen an
- Wachstumssicht leicht gesenkt; Klebstoff schwächer
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Schätzungen am Mittwochmittag an die am Morgen vorgelegten Geschäftszahlen an. Die Wachstumsprognose senkte die Analystin leicht und verwies auf das unsichere Umfeld und ein geringeres Klebstoff-Momentum./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,07 % und einem Kurs von 69,84 auf Tradegate (11. März 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -9,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,46 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -7,17 %/+14,25 % bedeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Henkel VZ eingestellt.
Die Marke Schwarzkopf schwächelte ja zuletzt. Daher freue ich mich über den Zukauf. Bei der Adhesive Technologie kann Henkel durch seine Stärke durch entsprechende Investitionen von selbst wachsen. Bei der Haarpflegesparte hatte ich das Gefühl als könne dies Henkel nicht. Hier öffnet sich ein Fenster. Bei entsprechenden Anschlussinvestitionen kann man da wieder gegen Loreal aufholen, diese in Bereichen überholen.
Danke für deine Gedanken.
Gerade eine E-Mail bekommen. "Attraktive Wachstumschance für Henkel Consumer Brands in Nordamerika
Henkel vereinbart Übernahme der Haarpflege- und Styling Marke „Not Your Mother’s“ in den USA
- Ergänzung des Consumer-Hair-Portfolios um eine starke Haarpflege- und Stylingmarke mit rund 190 Mio. Euro Umsatz in Nordamerika
- Starke und kontinuierliche Wachstumsdynamik in den vergangenen Jahren
- Attraktive Marke mit hoher Wertschätzung bei Kunden und Verbraucher:innen
- Akquisition eröffnet Chancen für Innovationen sowie Synergien mit Know-how von Henkel in den Bereichen Haarpflege und Styling
Henkel hat eine Vereinbarung zur Übernahme von „Not Your Mother’s“, einer führenden und schnell wachsenden Haarpflege- und Styling-Konsumentenmarke in Nordamerika, unterzeichnet. Das Unternehmen befindet sich im Besitz der Private-Equity-Investor Main Post Partners. Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt in Henkels Agenda für ganzheitliches Wachstum und verstärkt die Position des Unternehmens im Haarpflegegeschäft, eine der Kernkategorien im Unternehmensbereich Consumer Brands." https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinformationen-und-pressemappen/2026-03-09-henkel-vereinbart-uebernahme-der-haarpflege-und-styling-marke-not-your-mother-s-in-den-usa-2131636