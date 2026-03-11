    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ

    ANALYSE-FLASH

    RBC senkt Ziel für Henkel auf 75 Euro - 'Sector Perform'

    • RBC senkt Henkel-Kursziel 78 auf 75 Euro, SP
    • Analystin passt Schätzungen nach Morgen-Zahlen an
    • Wachstumssicht leicht gesenkt; Klebstoff schwächer
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Schätzungen am Mittwochmittag an die am Morgen vorgelegten Geschäftszahlen an. Die Wachstumsprognose senkte die Analystin leicht und verwies auf das unsichere Umfeld und ein geringeres Klebstoff-Momentum./rob/ag/ck

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,07 % und einem Kurs von 69,84 auf Tradegate (11. März 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -9,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,46 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -7,17 %/+14,25 % bedeutet.


    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des morgigen Jahresfinanzberichts auf Kurs und Bilanz sowie um jüngste Zukäufe (Not Your Mother’s, Schwarzkopf) und ob diese Investitionen Wachstum, Eigenkapital und Verschuldung verbessern. Diskutiert werden Bewertung, fehlendes Wachstum seit 2017, magere Dividende, technische Perspektiven (Chance auf +50% vs weiterer Rückfall), Kursziel ~80 € und jüngste Kaufgelegenheiten bei rund 69 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Henkel VZ eingestellt.

