IEA will wegen Iran-Kriegs Rekordmenge Ölreserven freigeben
- IEA löst Rekordfreigabe strategischer Ölvorrat
- 32 IEA-Länder geben 400 Mio Barrel Rohöl frei.
- Reaktion auf Iran-Krieg; Mitteilung aus Paris.
PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur IEA will als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben. Insgesamt werden die 32 Mitgliedsländer der Agentur 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben, wie es in einer in Paris veröffentlichten Mitteilung heißt./rbo/DP/mis
Semmelrolle schrieb gestern 08:48
Massive Short Positionen in Höhe von 10 mio. wurden gestern kurz bevor die G7 bekannt gibt vielleicht die Öl Reservem frei zugeben gesetzt. Dann sagt Trump, dass der Krieg in kürze vorbei sei. Gestern in der Pressekonferenz sagt er ist sich nicht sicher wie lange das gehen soll.mitdiskutieren »
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.
Urbi schrieb gestern 07:41
Ich denke Preismanipulation war der Sinn der Sache. Vor allem zur Bereicherung von Trumps Buddies und seiner Familie.mitdiskutieren »
Boerdeboy schrieb 09.03.26, 20:55
Weil trump wieder nen bisschen dünnpfiff labert geht's hier so runter? Was soll er denn sonst sagen? Das ist doch nur nen Move um die Ölpreise zu beruhigen.mitdiskutieren »
