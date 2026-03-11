DGB fordert Sofortprogramm für Pendler

Der DGB tritt zudem für eine Aufstockung und direkte Auszahlung der Pendlerpauschale ein. Jedem Pendler solle sofort und unabhängig von der Höhe des Einkommens ein "Mobilitätsgeld" von 17 Cent je Kilometer ausgezahlt oder monatlich beim Steuerabzug verrechnet werden. Wegen des weltweiten Anstiegs der Öl- und Gaspreise durch den Iran-Krieg fordert der DGB auch die Auszahlung einer Energiekostenpauschale. Die Pauschale solle 150 Euro pro Kopf als zu versteuerndes Einkommen betragen./bw/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 5,867 auf Tradegate (11. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +5,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 210,13 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,56GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 40,00GBP was eine Bandbreite von -14,42 %/+6,98 % bedeutet.