    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ

    AKTIE IM FOKUS

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jahresplus bei Henkel weg - Schwacher Start 2026 und Ölpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Henkel-Vorzugsaktie fällt 4,4% auf 69,90€ u200
    • Vorzugsaktien -16% seit Nahost-Eskalation; YTD
    • Analystenversion: Klebstoff schwach; Prognose↓
    AKTIE IM FOKUS - Jahresplus bei Henkel weg - Schwacher Start 2026 und Ölpreise
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein wohl schwacher Jahresstart von Henkel hat den vom Iran-Krieg ausgelösten Kursrutsch der Vorzugsaktien am Mittwoch zusätzlich befeuert. Am frühen Nachmittag büßte das Papier des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers 4,4 Prozent auf 69,90 Euro ein und zählte damit zu den Schlusslichtern im Dax . Es sackte obendrein auch unter die 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell rund 71,50 Euro, die den längerfristigen Trend signalisiert.

    In den anderthalb Wochen seit der Nahost-Eskalation haben die Vorzugsaktien damit 16 Prozent eingebüßt und zugleich auch ihre Gewinne seit Jahresbeginn.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.251,93€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.435,08€
    Basispreis
    17,96
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten verwiesen vor allem auf die unerwartet deutliche Wachstumsverlangsamung im Bereich Adhesive Technologies, der Klebstoffsparte, im vierten Quartal 2025 sowie auf den Jahresauftakt. So senkte Analystin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC nach der Vorlage des Zahlenwerks ihre Wachstumsschätzungen moderat, um den sich fortsetzenden geopolitischen Unsicherheiten und der Enttäuschung im Klebstoff-Segment Rechnung zu tragen. Ihr Kursziel passte sie zugleich von 78 auf 75 Euro an und bekräftigte ihre neutrale Einschätzung "Sector Perform".

    Barclays-Analyst Warren Ackerman erläuterte Positives und Negatives in der Geschäftsentwicklungen des Schlussquartals. Während die Sparte Consumer Brands die Erwartungen übertroffen habe, sei die Schwäche im Geschäftsfeld Automobil und Elektronik auf die Klebstoffsparte durchgeschlagen.

    "Das Hauptthema ist jedoch die Prognose eines schwachen Starts in das Jahr 2026 und die breit gefasste operative Profitabilitätsprognose von 14,5 bis 16,0 Prozent", schrieb er. Entsprechend stelle sich etwa die Frage, was in Bezug auf die Öl- und Erdgaspreise zu erwarten sei. Denn "Henkel ist anfällig für die Entwicklungen der Rohstoffpreise, wie in den Jahren 2021 bis 2023 zu sehen gewesen ist", wie etwa Analystin Celine Pannuti von JPMorgan ergänzend schrieb.

    Barclays-Experte Ackerman erinnerte aber auch daran, dass Henkel im vergangenen Jahr ein sehr schwaches erstes Quartal gehabt habe. Insgesamt blieben aber mehr Fragen als Antworten offen, resümierte er, auch wenn Henkel davon ausgehe, dass das Auftaktviertel 2026 weiterhin innerhalb der Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr liegen werde, womöglich aber am unteren Ende. "Allerdings könnte die Prognose für das Ergebnis je Aktie (EPS) wiederum am oberen Ende herauskommen, sobald alle Akquisitionen berücksichtigt sind."

    Pannuti richtete den Fokus zudem darauf, dass Henkel kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat und geht obendrein von erst einmal leicht sinkenden Konsensschätzungen für das EPS 2026 aus. Nach der Telefonkonferenz resümierte sie: Insgesamt ist der Start in das neue Geschäftsjahr schwach verlaufen und beeinträchtigt die Sichtbarkeit einer Erholung der Absatzmengen, während eine potenziell höhere Rohstoffinflation - sofern die aktuellen Preise Bestand haben - die Margenverbesserung wie in den Jahren 2021 bis 22 gefährden könnte."/ck/err/mis

    Henkel VZ

    -3,82 %
    -9,30 %
    -13,38 %
    +2,03 %
    -18,94 %
    +4,05 %
    -21,80 %
    -24,97 %
    +2.045,22 %
    ISIN:DE0006048432WKN:604843

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 69,82 auf Tradegate (11. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -9,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,46 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -7,17 %/+14,25 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Henkel VZ. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des morgigen Jahresfinanzberichts auf Kurs und Bilanz sowie um jüngste Zukäufe (Not Your Mother’s, Schwarzkopf) und ob diese Investitionen Wachstum, Eigenkapital und Verschuldung verbessern. Diskutiert werden Bewertung, fehlendes Wachstum seit 2017, magere Dividende, technische Perspektiven (Chance auf +50% vs weiterer Rückfall), Kursziel ~80 € und jüngste Kaufgelegenheiten bei rund 69 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Henkel VZ eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Jahresplus bei Henkel weg - Schwacher Start 2026 und Ölpreise Ein wohl schwacher Jahresstart von Henkel hat den vom Iran-Krieg ausgelösten Kursrutsch der Vorzugsaktien am Mittwoch zusätzlich befeuert. Am frühen Nachmittag büßte das Papier des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers 4,4 Prozent auf 69,90 Euro …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     