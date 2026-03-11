EU-Parlament
Freiwillige Chatkontrolle vorerst verlängern
- Befristete Chatkontrolle bis 03.08.27 gemeldet
- WhatsApp Google MS LinkedIn scannen Chat aktiv
- Verhandlungen diese Woche Staaten wollen Dauer
STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat sich übergangsweise für eine Verlängerung der freiwilligen sogenannten Chatkontrolle im Kampf gegen Kinderpornografie ausgesprochen. Die Abgeordneten in Straßburg stimmten für die abgespeckte Version eines Vorschlags der Europäischen Kommission.
Insbesondere wollen sie eine Befristung der Regeln bis zum 3. August 2027 statt bis zum 3. April 2028. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wollen die Maßnahmen zudem auf Material beschränken, das etwa von Strafverfolgungsbehörden als potenzielles Missbrauch-Material gemeldet wurde.
Verhandlungen zwischen den Abgeordneten und den EU-Staaten, die den Kommissionsvorschlag ohne Änderungen akzeptiert hatten, sollen noch diese Woche beginnen. Erst nach einer Einigung können die Regelungen verlängert werden.
WhatsApp, LinkedIn, Google und Co. nutzen Ausnahme
Die befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln erlaubt es Messengerdiensten wie WhatsApp (Meta ), Nachrichtenverläufe zu scannen, um verbotene Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch aufzuspüren und zu melden. Von dieser temporären Regelung machen auch die Tech-Unternehmen Google und Microsoft sowie die Online-Plattform LinkedIn Gebrauch. Nach der bisherigen Vereinbarung läuft die Ausnahme am 3. April aus.
Eigentlich will die EU eine langfristige Lösung für gesetzliche Vorgaben zum Schutz von Kindern im Internet finden. Die Verhandlungen dazu laufen jedoch noch. Die EU-Staaten wollen die Ausnahmereglung gerne dauerhaft machen./vni/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 349 auf Tradegate (11. März 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 620,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +57,37 %/+93,13 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich glaube, das grundsätzliche Problem der Softwarefirmen ist, dass meist ein Abo-Modell pro Arbeitsplatz pro Jahr abgerechnet wird. Das ist bei Microsoft so, auch bei vielen anderen. Wenn jetzt durch den Einsatz von KI Büroarbeitsplätze wegfallen, dann sinken logischerweise auch die Einnahmen der Softwareanbieter. Grundsätzlich kann Microsoft das auch passieren.
- Productivity & Business Processes: 27,59 %
- Intelligent Cloud: 42,95 %
- More Personal Computing: 19,40 %
Also der Umsatz, der auf die klassische Büro-Software (Productivity & Business Processes) entfällt, beträgt bei Microsoft nur etwas mehr als ein Viertel. Das weitaus größere Geschäft ist Intelligent Cloud, durch die der Einsatz von KI erst überhaupt möglich wird und somit ein klarer Gewinner ist, wenn KI in großem Stil eingeführt wird. Weiterhin wäre es auch möglich, dass Microsoft mehr Geld verlangen kann, wenn die Office-Software mit wirklicher guter KI ausgestattet wird, so dass der Wegfall einiger Arbeitsplätze durch höhere Lizenzeinnahmen pro Arbeitsplatz wieder ausgeglichen wird.
Hier ist ein sehr gutes Video zu Microsoft mit spannenden und nachvollziehbaren Ideen für die kommenden Tage und Wochen.
>> Externen Inhalt hier ansehen <<