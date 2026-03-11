ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Symrise auf 81,20 Euro - 'Hold'
- Berenberg hebt Kursziel auf 81,20€; Hold ok...
- Schätzungen an solide März-Zahlen und Start...
- Ausblick: starke Beschleunigung nach erstem Q1
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 79,25 auf 81,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffehersteller an die Anfang März veröffentlichten, soliden Zahlen sowie den verhaltenen Start in das neue Jahr angepasst, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick des Unternehmens impliziere eine deutliche Geschäftsbeschleunigung nach dem ersten Quartal. Die Konsensschätzungen für das organische Wachstum könnten sich als optimistisch erweisen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 70,86 auf Tradegate (11. März 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,90 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +17,07 %/+41,04 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 81,20 Euro
