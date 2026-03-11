Berenberg hebt Ziel für Symrise auf 81,20 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 70,86 auf Tradegate (11. März 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,90 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +17,07 %/+41,04 % bedeutet.