    Ölpreise steigen - Straße von Hormus und Ölreserven im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen wegen Angst vor Hormus-Stopp.
    • IEA gibt 400 Mio Barrel frei, Wirkung nur kurz
    • Schiff getroffen, Hormusverkehr praktisch lahm
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch mit der Angst vor einer längeren Unterbrechung von Öllieferungen durch die Straße von Hormus am Persischen Golf gestiegen. Eine Freigabe von strategischen Ölreserven von führenden Industriestaaten bremste zwar die Notierungen. Sie konnte die Preise im Tagesverlauf aber nur für kurze Zeit in die Verlustzone drücken.

    Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Nachmittag 89,80 Dollar und damit über zwei Prozent mehr als am Vortag. Zuvor war der Preis zeitweise bis auf knapp 93 Dollar gestiegen. Der Rückgang der Notierungen, der am Montag eingesetzt und sich am Dienstag fortgesetzt hatte, ist damit vorerst gestoppt.

    Mit dem Iran-Krieg ist der Transport von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus faktisch zum Erliegen gekommen. Zuletzt befeuerten Berichte über angeblich vom Iran in der Meerenge verlegte Seeminen die Sorge um die Sicherheit der internationalen Energieversorgung.

    Eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus oder durch angrenzende Seegebiete ist mit hohen Risiken verbunden. Ein "unbekanntes Geschoss" habe ein Frachtschiff in der Meerenge getroffen und einen Brand ausgelöst, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO). Zudem sei im Persischen Golf vor der Küste Dubais ein Massengutfrachter von einem ebenfalls "unbekannten Geschoss" getroffen worden.

    Gebremst wurde die Ölpreise durch die größte Freigabe von Notfall-Ölreserven in der Geschichte der Internationalen Energieagentur (IEA). Die Mitglieder des Interessenverbands von Industriestaaten haben sich bereit erklärt, insgesamt 400 Millionen Barrel aus den Reserven zu nehmen. Die 32 IEA-Mitgliedsländer verfügen über 1,2 Milliarden Barrel Öl in der Notreserve. Hinzu kommen laut der in Paris ansässigen Organisation 600 Millionen Barrel Industrievorräte./jkr/jsl/stw




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
