Bien-Zenker ist "Deutschlands begehrtester Fertighausanbieter" / F.A.Z.-Institut und ServiceValue zeichnen Fertighaushersteller mit Platz 1 in bundesweiter Studie aus (FOTO)

Schlüchtern (ots) - In der aktuellen Studie "Deutschlands begehrteste Produkte&

Services 2026" des F.A.Z.-Instituts und des Kölner Analysehauses ServiceValue

wurde das Unternehmen Bien-Zenker als Deutschlands begehrtester

Fertighausanbieter mit Platz 1 in seiner Branche ausgezeichnet. Die bundesweite

Untersuchung bestätigt, was viele Bauherren bereits erfahren haben: Bien-Zenker

steht für Häuser, die nicht nur individuell geplant und gebaut, sondern mit

Leidenschaft entwickelt werden. Die Auszeichnung würdigt eine außergewöhnlich

hohe Attraktivität in der Branche - und unterstreicht den Anspruch des

Unternehmens, Wohnträume Wirklichkeit werden zu lassen.



"Diese Auszeichnung bedeutet uns besonders viel, weil sie zeigt, wie Menschen

Bien-Zenker wahrnehmen, wenn sie sich mit dem Traum vom eigenen Haus

beschäftigen", sagt Jürgen Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker.

"Dass wir in der öffentlichen Online-Wahrnehmung an der Spitze der

Fertighausanbieter stehen, ist eine großartige Bestätigung dafür, dass wir

Baufamilien auf ihrem Weg in ihr neues Zuhause wirklich abholen - mit Qualität,

Verlässlichkeit und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis."





Ein verlässlicher Partner für eine große Entscheidung



Ein Haus zu bauen, ist für die meisten Menschen eine Entscheidung, die mehrere

Generationen prägen kann. Gerade deshalb sind Vertrauen, Sicherheit und

Transparenz entscheidend. "Wer sein Zuhause mit uns plant, vertraut uns ein

großes Stück Lebensweg an", betont Hauser weiter. "Dass die Menschen über

Bien-Zenker im Netz so positiv sprechen, zeigt uns, dass wir mit unserer

persönlichen Beratung, unserer Bauqualität und unseren nachhaltigen

Hauskonzepten genau das bieten, was Familien und Paare sich heute wünschen: ein

rundum gutes Gefühl bei einem der wichtigsten Schritte ihres Lebens.



"Als einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland entwickelt und baut

Bien-Zenker seit vielen Jahren energieeffiziente, zukunftsfähige Häuser für

unterschiedlichste Lebensentwürfe - vom kompakten Einfamilienhaus bis zur

repräsentativen Architekturlösung. Im Mittelpunkt stehen dabei eine persönliche

und transparente Beratung, hohe Bauqualität sowie nachhaltige Lösungen.



Hintergrund zur Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026"



Die Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026" basiert auf einem

umfassenden, KI-gestützten Social-Media-Monitoring. Dafür wurden zwischendem 1.

Januar 2023 und 31. Dezember 2025 rund 16.600 Marken und Unternehmenin

Deutschland analysiert. In die Auswertung flossen etwa 3,6

Millionenthemenbezogene Nennungen, rund 0,8 Millionen Emojis und über 563

Millionen Viralitätsindikatoren (Kommentare, Shares, Retweets u.Ä.) ein.

Bewertet wurden unter anderem die Dimensionen Qualität, Service,

Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung und

Begehrtheit. Die Performance wird auf einer branchenspezifischen Skala von 0 bis

100 Punkten gemessen; der Branchensieger setzt mit 100 Punkten die Benchmark.

Ausgezeichnet werden nur Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Punktwert

in ihrer Branche erreichen.



Mehr Informationen: https://www.bien-zenker.de/bauweise-und-innovation/ausgezeic

hnet-bauen.html?utm_campaign=auszeichnung&utm_source=presse&utm_medium=link&utm_

content=2026-03-bz-pm-begehrtester-fertighausanbieter-newsaktuell



Über Bien-Zenker



Die Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und

blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von 120 Jahren zurück. Mit

mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern verfügt das

mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau.

Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare

Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt

werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem

als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das- 3

-Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht.

Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten

Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und

Umweltbewusstsein.



