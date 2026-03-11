Bien-Zenker ist "Deutschlands begehrtester Fertighausanbieter" / F.A.Z.-Institut und ServiceValue zeichnen Fertighaushersteller mit Platz 1 in bundesweiter Studie aus (FOTO)
Schlüchtern (ots) - In der aktuellen Studie "Deutschlands begehrteste Produkte&
Services 2026" des F.A.Z.-Instituts und des Kölner Analysehauses ServiceValue
wurde das Unternehmen Bien-Zenker als Deutschlands begehrtester
Fertighausanbieter mit Platz 1 in seiner Branche ausgezeichnet. Die bundesweite
Untersuchung bestätigt, was viele Bauherren bereits erfahren haben: Bien-Zenker
steht für Häuser, die nicht nur individuell geplant und gebaut, sondern mit
Leidenschaft entwickelt werden. Die Auszeichnung würdigt eine außergewöhnlich
hohe Attraktivität in der Branche - und unterstreicht den Anspruch des
Unternehmens, Wohnträume Wirklichkeit werden zu lassen.
"Diese Auszeichnung bedeutet uns besonders viel, weil sie zeigt, wie Menschen
Bien-Zenker wahrnehmen, wenn sie sich mit dem Traum vom eigenen Haus
beschäftigen", sagt Jürgen Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker.
"Dass wir in der öffentlichen Online-Wahrnehmung an der Spitze der
Fertighausanbieter stehen, ist eine großartige Bestätigung dafür, dass wir
Baufamilien auf ihrem Weg in ihr neues Zuhause wirklich abholen - mit Qualität,
Verlässlichkeit und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis."
Services 2026" des F.A.Z.-Instituts und des Kölner Analysehauses ServiceValue
wurde das Unternehmen Bien-Zenker als Deutschlands begehrtester
Fertighausanbieter mit Platz 1 in seiner Branche ausgezeichnet. Die bundesweite
Untersuchung bestätigt, was viele Bauherren bereits erfahren haben: Bien-Zenker
steht für Häuser, die nicht nur individuell geplant und gebaut, sondern mit
Leidenschaft entwickelt werden. Die Auszeichnung würdigt eine außergewöhnlich
hohe Attraktivität in der Branche - und unterstreicht den Anspruch des
Unternehmens, Wohnträume Wirklichkeit werden zu lassen.
"Diese Auszeichnung bedeutet uns besonders viel, weil sie zeigt, wie Menschen
Bien-Zenker wahrnehmen, wenn sie sich mit dem Traum vom eigenen Haus
beschäftigen", sagt Jürgen Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker.
"Dass wir in der öffentlichen Online-Wahrnehmung an der Spitze der
Fertighausanbieter stehen, ist eine großartige Bestätigung dafür, dass wir
Baufamilien auf ihrem Weg in ihr neues Zuhause wirklich abholen - mit Qualität,
Verlässlichkeit und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis."
Ein verlässlicher Partner für eine große Entscheidung
Ein Haus zu bauen, ist für die meisten Menschen eine Entscheidung, die mehrere
Generationen prägen kann. Gerade deshalb sind Vertrauen, Sicherheit und
Transparenz entscheidend. "Wer sein Zuhause mit uns plant, vertraut uns ein
großes Stück Lebensweg an", betont Hauser weiter. "Dass die Menschen über
Bien-Zenker im Netz so positiv sprechen, zeigt uns, dass wir mit unserer
persönlichen Beratung, unserer Bauqualität und unseren nachhaltigen
Hauskonzepten genau das bieten, was Familien und Paare sich heute wünschen: ein
rundum gutes Gefühl bei einem der wichtigsten Schritte ihres Lebens.
"Als einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland entwickelt und baut
Bien-Zenker seit vielen Jahren energieeffiziente, zukunftsfähige Häuser für
unterschiedlichste Lebensentwürfe - vom kompakten Einfamilienhaus bis zur
repräsentativen Architekturlösung. Im Mittelpunkt stehen dabei eine persönliche
und transparente Beratung, hohe Bauqualität sowie nachhaltige Lösungen.
Hintergrund zur Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026"
Die Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026" basiert auf einem
umfassenden, KI-gestützten Social-Media-Monitoring. Dafür wurden zwischendem 1.
Januar 2023 und 31. Dezember 2025 rund 16.600 Marken und Unternehmenin
Deutschland analysiert. In die Auswertung flossen etwa 3,6
Millionenthemenbezogene Nennungen, rund 0,8 Millionen Emojis und über 563
Millionen Viralitätsindikatoren (Kommentare, Shares, Retweets u.Ä.) ein.
Bewertet wurden unter anderem die Dimensionen Qualität, Service,
Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung und
Begehrtheit. Die Performance wird auf einer branchenspezifischen Skala von 0 bis
100 Punkten gemessen; der Branchensieger setzt mit 100 Punkten die Benchmark.
Ausgezeichnet werden nur Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Punktwert
in ihrer Branche erreichen.
Mehr Informationen: https://www.bien-zenker.de/bauweise-und-innovation/ausgezeic
hnet-bauen.html?utm_campaign=auszeichnung&utm_source=presse&utm_medium=link&utm_
content=2026-03-bz-pm-begehrtester-fertighausanbieter-newsaktuell
Über Bien-Zenker
Die Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und
blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von 120 Jahren zurück. Mit
mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern verfügt das
mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau.
Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare
Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt
werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem
als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das- 3
-Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht.
Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten
Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und
Umweltbewusstsein.
Pressekontakt:
Bien-Zenker GmbH
Andrea Lang
Am Distelrasen
236381 Schlüchtern
Telefon: +49 172 951 6174
mailto:presse@bien-zenker.de
http://www.bien-zenker.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15185/6233627
OTS: Bien-Zenker GmbH
ISIN: DE0005228100
Ein Haus zu bauen, ist für die meisten Menschen eine Entscheidung, die mehrere
Generationen prägen kann. Gerade deshalb sind Vertrauen, Sicherheit und
Transparenz entscheidend. "Wer sein Zuhause mit uns plant, vertraut uns ein
großes Stück Lebensweg an", betont Hauser weiter. "Dass die Menschen über
Bien-Zenker im Netz so positiv sprechen, zeigt uns, dass wir mit unserer
persönlichen Beratung, unserer Bauqualität und unseren nachhaltigen
Hauskonzepten genau das bieten, was Familien und Paare sich heute wünschen: ein
rundum gutes Gefühl bei einem der wichtigsten Schritte ihres Lebens.
"Als einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland entwickelt und baut
Bien-Zenker seit vielen Jahren energieeffiziente, zukunftsfähige Häuser für
unterschiedlichste Lebensentwürfe - vom kompakten Einfamilienhaus bis zur
repräsentativen Architekturlösung. Im Mittelpunkt stehen dabei eine persönliche
und transparente Beratung, hohe Bauqualität sowie nachhaltige Lösungen.
Hintergrund zur Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026"
Die Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026" basiert auf einem
umfassenden, KI-gestützten Social-Media-Monitoring. Dafür wurden zwischendem 1.
Januar 2023 und 31. Dezember 2025 rund 16.600 Marken und Unternehmenin
Deutschland analysiert. In die Auswertung flossen etwa 3,6
Millionenthemenbezogene Nennungen, rund 0,8 Millionen Emojis und über 563
Millionen Viralitätsindikatoren (Kommentare, Shares, Retweets u.Ä.) ein.
Bewertet wurden unter anderem die Dimensionen Qualität, Service,
Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung und
Begehrtheit. Die Performance wird auf einer branchenspezifischen Skala von 0 bis
100 Punkten gemessen; der Branchensieger setzt mit 100 Punkten die Benchmark.
Ausgezeichnet werden nur Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Punktwert
in ihrer Branche erreichen.
Mehr Informationen: https://www.bien-zenker.de/bauweise-und-innovation/ausgezeic
hnet-bauen.html?utm_campaign=auszeichnung&utm_source=presse&utm_medium=link&utm_
content=2026-03-bz-pm-begehrtester-fertighausanbieter-newsaktuell
Über Bien-Zenker
Die Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und
blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von 120 Jahren zurück. Mit
mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern verfügt das
mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau.
Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare
Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt
werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem
als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das- 3
-Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht.
Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten
Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und
Umweltbewusstsein.
Pressekontakt:
Bien-Zenker GmbH
Andrea Lang
Am Distelrasen
236381 Schlüchtern
Telefon: +49 172 951 6174
mailto:presse@bien-zenker.de
http://www.bien-zenker.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15185/6233627
OTS: Bien-Zenker GmbH
ISIN: DE0005228100
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte