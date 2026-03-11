    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBIEN-ZENKER AktievorwärtsNachrichten zu BIEN-ZENKER
    Bien-Zenker ist "Deutschlands begehrtester Fertighausanbieter" / F.A.Z.-Institut und ServiceValue zeichnen Fertighaushersteller mit Platz 1 in bundesweiter Studie aus (FOTO)

    Schlüchtern (ots) - In der aktuellen Studie "Deutschlands begehrteste Produkte&
    Services 2026" des F.A.Z.-Instituts und des Kölner Analysehauses ServiceValue
    wurde das Unternehmen Bien-Zenker als Deutschlands begehrtester
    Fertighausanbieter mit Platz 1 in seiner Branche ausgezeichnet. Die bundesweite
    Untersuchung bestätigt, was viele Bauherren bereits erfahren haben: Bien-Zenker
    steht für Häuser, die nicht nur individuell geplant und gebaut, sondern mit
    Leidenschaft entwickelt werden. Die Auszeichnung würdigt eine außergewöhnlich
    hohe Attraktivität in der Branche - und unterstreicht den Anspruch des
    Unternehmens, Wohnträume Wirklichkeit werden zu lassen.

    "Diese Auszeichnung bedeutet uns besonders viel, weil sie zeigt, wie Menschen
    Bien-Zenker wahrnehmen, wenn sie sich mit dem Traum vom eigenen Haus
    beschäftigen", sagt Jürgen Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker.
    "Dass wir in der öffentlichen Online-Wahrnehmung an der Spitze der
    Fertighausanbieter stehen, ist eine großartige Bestätigung dafür, dass wir
    Baufamilien auf ihrem Weg in ihr neues Zuhause wirklich abholen - mit Qualität,
    Verlässlichkeit und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis."

    Ein verlässlicher Partner für eine große Entscheidung

    Ein Haus zu bauen, ist für die meisten Menschen eine Entscheidung, die mehrere
    Generationen prägen kann. Gerade deshalb sind Vertrauen, Sicherheit und
    Transparenz entscheidend. "Wer sein Zuhause mit uns plant, vertraut uns ein
    großes Stück Lebensweg an", betont Hauser weiter. "Dass die Menschen über
    Bien-Zenker im Netz so positiv sprechen, zeigt uns, dass wir mit unserer
    persönlichen Beratung, unserer Bauqualität und unseren nachhaltigen
    Hauskonzepten genau das bieten, was Familien und Paare sich heute wünschen: ein
    rundum gutes Gefühl bei einem der wichtigsten Schritte ihres Lebens.

    "Als einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland entwickelt und baut
    Bien-Zenker seit vielen Jahren energieeffiziente, zukunftsfähige Häuser für
    unterschiedlichste Lebensentwürfe - vom kompakten Einfamilienhaus bis zur
    repräsentativen Architekturlösung. Im Mittelpunkt stehen dabei eine persönliche
    und transparente Beratung, hohe Bauqualität sowie nachhaltige Lösungen.

    Hintergrund zur Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026"

    Die Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026" basiert auf einem
    umfassenden, KI-gestützten Social-Media-Monitoring. Dafür wurden zwischendem 1.
    Januar 2023 und 31. Dezember 2025 rund 16.600 Marken und Unternehmenin
    Deutschland analysiert. In die Auswertung flossen etwa 3,6
    Millionenthemenbezogene Nennungen, rund 0,8 Millionen Emojis und über 563
    Millionen Viralitätsindikatoren (Kommentare, Shares, Retweets u.Ä.) ein.
    Bewertet wurden unter anderem die Dimensionen Qualität, Service,
    Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung und
    Begehrtheit. Die Performance wird auf einer branchenspezifischen Skala von 0 bis
    100 Punkten gemessen; der Branchensieger setzt mit 100 Punkten die Benchmark.
    Ausgezeichnet werden nur Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Punktwert
    in ihrer Branche erreichen.

    Mehr Informationen: https://www.bien-zenker.de/bauweise-und-innovation/ausgezeic
    hnet-bauen.html?utm_campaign=auszeichnung&utm_source=presse&utm_medium=link&utm_
    content=2026-03-bz-pm-begehrtester-fertighausanbieter-newsaktuell

    Über Bien-Zenker

    Die Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und
    blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von 120 Jahren zurück. Mit
    mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern verfügt das
    mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau.
    Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare
    Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt
    werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem
    als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das- 3
    -Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht.
    Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten
    Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und
    Umweltbewusstsein.

    Pressekontakt:

    Bien-Zenker GmbH
    Andrea Lang
    Am Distelrasen
    236381 Schlüchtern

    Telefon: +49 172 951 6174
    mailto:presse@bien-zenker.de
    http://www.bien-zenker.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15185/6233627
    OTS: Bien-Zenker GmbH
    ISIN: DE0005228100




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
