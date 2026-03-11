    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    DHL besetzt frei werdende Stellen in Leipzig/Halle nicht neu

    Für Sie zusammengefasst
    • DHL füllt am Leipzig/Halle Hub Jobs nicht nach
    • Grund: schwächere Weltwirtschaft senkt Volumen.
    • US-Volumen 2025 sinkt wegen Zöllen, De-Minimis
    DHL besetzt frei werdende Stellen in Leipzig/Halle nicht neu
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL Express besetzt an seinem europäischen Luftfrachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle derzeit frei werdende Stellen nicht neu. Hintergrund seien seit 2022 rückläufige Sendungsmengen im Expressgeschäft, teilte das Unternehmen mit. Anfang 2026 gab es nach Angaben der "Mitteldeutschen Zeitung" noch 4.565 Stellen am DHL-Hub, nach 5.120 Anfang 2024. Das Unternehmen bestätigte diese Zahlen auf Anfrage nicht, dementierte sie aber auch nicht.

    Schwächere Weltwirtschaft als Grund

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Post AG!
    Long
    43,30€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49,53€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Grund für die Entwicklung ist nach Unternehmensangaben eine schwächere Entwicklung der Weltwirtschaft und des internationalen Handels. Wenn Unternehmen weniger Waren weltweit verschicken, sinkt auch die Nachfrage nach Expresslieferungen per Flugzeug. Deshalb sei derzeit nicht geplant, frei werdende Stellen durch Fluktuation neu zu besetzen.

    Zölle und neue Regeln bremsen US-Geschäft

    Nach Angaben des Unternehmens sind unter anderem die Sendungsvolumina in die USA im Jahr 2025 zurückgegangen. Hintergrund seien höhere Zölle sowie die Aufhebung der sogenannten De-Minimis-Regel, die bislang vielen niedrigwertigen Paketsendungen eine zollfreie oder vereinfachte Einfuhr in die USA ermöglicht hatte.

    Das DHL-Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle gilt als eines der wichtigsten Luftfrachtzentren des Unternehmens in Europa./djj/DP/nas

    DHL Group

    -0,52 %
    -1,45 %
    -9,41 %
    +1,16 %
    +8,89 %
    +12,15 %
    +5,00 %
    +103,07 %
    +116,12 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 46,13 auf Tradegate (11. März 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 55,33 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -9,19 %/+18,92 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DHL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DHL besetzt frei werdende Stellen in Leipzig/Halle nicht neu Der Logistikkonzern DHL Express besetzt an seinem europäischen Luftfrachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle derzeit frei werdende Stellen nicht neu. Hintergrund seien seit 2022 rückläufige Sendungsmengen im Expressgeschäft, teilte das Unternehmen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     