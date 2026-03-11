DHL besetzt frei werdende Stellen in Leipzig/Halle nicht neu

LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL Express besetzt an seinem europäischen Luftfrachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle derzeit frei werdende Stellen nicht neu. Hintergrund seien seit 2022 rückläufige Sendungsmengen im Expressgeschäft, teilte das Unternehmen mit. Anfang 2026 gab es nach Angaben der "Mitteldeutschen Zeitung" noch 4.565 Stellen am DHL-Hub, nach 5.120 Anfang 2024. Das Unternehmen bestätigte diese Zahlen auf Anfrage nicht, dementierte sie aber auch nicht.

Grund für die Entwicklung ist nach Unternehmensangaben eine schwächere Entwicklung der Weltwirtschaft und des internationalen Handels. Wenn Unternehmen weniger Waren weltweit verschicken, sinkt auch die Nachfrage nach Expresslieferungen per Flugzeug. Deshalb sei derzeit nicht geplant, frei werdende Stellen durch Fluktuation neu zu besetzen.

Zölle und neue Regeln bremsen US-Geschäft



Nach Angaben des Unternehmens sind unter anderem die Sendungsvolumina in die USA im Jahr 2025 zurückgegangen. Hintergrund seien höhere Zölle sowie die Aufhebung der sogenannten De-Minimis-Regel, die bislang vielen niedrigwertigen Paketsendungen eine zollfreie oder vereinfachte Einfuhr in die USA ermöglicht hatte.

Das DHL-Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle gilt als eines der wichtigsten Luftfrachtzentren des Unternehmens in Europa./djj/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 46,13 auf Tradegate (11. März 2026, 15:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,41 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 55,33 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -9,19 %/+18,92 % bedeutet.



