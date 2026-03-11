    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    Börse, Baby

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Turnaround-Chancen: Warum HelloFresh nicht die neue Siemens Energy ist

    Jeder liebt ein starkes Comeback, vor alllem an der Börse. Doch nicht jede tief gefallene Aktie findet wieder zu altem Ruhm zurück. In der neuen Folge "Börse, Baby" dreht sich alles um Turnaround-Aktien.

    Börse, Baby - Turnaround-Chancen: Warum HelloFresh nicht die neue Siemens Energy ist
    Foto:

    Gut zweieinhalb Jahre ist es her, da stürzte die Aktie des Energietechnikspezialisten Siemens Energy angesichts massiver Probleme im Windkraftgeschäft auf 7,50 Euro ab. Das Unternehmen kämpfte ums Überleben, und der Staat musste wenige Monate später mit Garantien ein. 

    Doch statt der Pleite folgte eine der besten Turnarounds der vergangenen Jahre. So profitierte Siemens Energy massiv vom Umbau der Energienetze. Die Aktie steht aktuell bei 155 Euro und damit 20 Mal höher als am Tiefpunkt. Wer damals den Mut hatte, bei Siemens Energy zuzuschlagen, wurde also belohnt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Short
    167,92€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 13,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    146,43€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Wie erkennt man als Anleger solche Situationen. Auch heute stehen prominente Börsenunternehmen mit dem Rücken zur Wand. Dazu gehört auch der Kochboxlieferant Hellofresh. Innerhalb von 5 Jahren hat die Aktie mehr als 95 Prozent verloren. Bahnt sich hier etwa die nächste Vervielfacher-Chance an?

    Darum geht es in der neuen Ausgabe unseres Podcasts "Börse, Baby!"  - gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Radio.de

    Podcast Republic

    Deezer

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,92, was eine Steigerung von +4,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby Turnaround-Chancen: Warum HelloFresh nicht die neue Siemens Energy ist Jeder liebt ein starkes Comeback, vor alllem an der Börse. Doch nicht jede tief gefallene Aktie findet wieder zu altem Ruhm zurück. In der neuen Folge "Börse, Baby" dreht sich alles um Turnaround-Aktien.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     