Börse, Baby
Turnaround-Chancen: Warum HelloFresh nicht die neue Siemens Energy ist
Jeder liebt ein starkes Comeback, vor alllem an der Börse. Doch nicht jede tief gefallene Aktie findet wieder zu altem Ruhm zurück. In der neuen Folge "Börse, Baby" dreht sich alles um Turnaround-Aktien.
Gut zweieinhalb Jahre ist es her, da stürzte die Aktie des Energietechnikspezialisten Siemens Energy angesichts massiver Probleme im Windkraftgeschäft auf 7,50 Euro ab. Das Unternehmen kämpfte ums Überleben, und der Staat musste wenige Monate später mit Garantien ein.
Doch statt der Pleite folgte eine der besten Turnarounds der vergangenen Jahre. So profitierte Siemens Energy massiv vom Umbau der Energienetze. Die Aktie steht aktuell bei 155 Euro und damit 20 Mal höher als am Tiefpunkt. Wer damals den Mut hatte, bei Siemens Energy zuzuschlagen, wurde also belohnt.
Wie erkennt man als Anleger solche Situationen. Auch heute stehen prominente Börsenunternehmen mit dem Rücken zur Wand. Dazu gehört auch der Kochboxlieferant Hellofresh. Innerhalb von 5 Jahren hat die Aktie mehr als 95 Prozent verloren. Bahnt sich hier etwa die nächste Vervielfacher-Chance an?
Darum geht es in der neuen Ausgabe unseres Podcasts "Börse, Baby!" - gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion