Turnaround-Chancen: Warum HelloFresh nicht die neue Siemens Energy ist

Gut zweieinhalb Jahre ist es her, da stürzte die Aktie des Energietechnikspezialisten Siemens Energy angesichts massiver Probleme im Windkraftgeschäft auf 7,50 Euro ab. Das Unternehmen kämpfte ums Überleben, und der Staat musste wenige Monate später mit Garantien ein.

Doch statt der Pleite folgte eine der besten Turnarounds der vergangenen Jahre. So profitierte Siemens Energy massiv vom Umbau der Energienetze. Die Aktie steht aktuell bei 155 Euro und damit 20 Mal höher als am Tiefpunkt. Wer damals den Mut hatte, bei Siemens Energy zuzuschlagen, wurde also belohnt.