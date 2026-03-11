ROUNDUP
Beim Spritpreis könnte sich eine Trendwende abzeichen
- Sprit zwölf Tage gestiegen, Anzeichen für Wende...
- Seit Kriegsbeginn: Diesel +44,2ct, E10 +26,7ct mehr
- Ölpreis unter Montagshoch, senkt Spritdruck wohl..
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spritpreis ist den zwölften Tag in Folge gestiegen, inzwischen verdichten sich aber die Anzeichen für eine Trendwende. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags verteuerten sich Superbenzin der Sorte E10 und Diesel um je 1,7 Cent pro Liter, wie der ADAC mitteilte. Im Tagesverlauf des Mittwochs waren die beiden Sorten aber tendenziell billiger, hält dieser Trend an, könnte es den ersten Preisrückgang im Tagesdurchschnitt seit Kriegsbeginn geben.
Um 7.15, 8.30, 10.30 und 14.30 Uhr waren die vom ADAC erhobenen bundesweiten Durchschnittspreise am Mittwoch jeweils mehrere Cent niedriger als am Dienstag. Sollte es nicht zum Abend hin noch einen unerwartet starken Anstieg geben, spricht das für sinkende Preise auch im Tagesschnitt. Die Spritpreise haben sich zuletzt allerdings von ihren normalen Bewegungsmustern entfernt - Prognosen sind daher sehr schwierig geworden.
Seit Kriegsbeginn im Iran hat der Spritpreis stark zugelegt. Vor allem Diesel verteuerte sich. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter 2,188 Euro und damit 44,2 Cent mehr als am letzten Tag vor den Angriffen. Super E10 verteuerte sich seither um 26,7 Cent auf 2,045 Euro.
Rohölpreis deutlich unter Hoch vom Montag
Für einen wieder sinkenden Spritpreis spricht auch, dass der Ölpreis nach einem Hoch am Montag deutlich über 100 Euro derzeit wieder deutlich niedriger ist. Der Ölpreis ist in normalen Zeiten der zentrale Treiber für Veränderungen der Spritpreise.
Die Spritpreise bewegen sich derzeit zwar auf ähnlichen Niveaus wie in den ersten Monaten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022. Von den Rekorden kurz nach dem damaligen Kriegsausbruch sind sie aber noch ein Stück weit entfernt. Diesel hatte sein Allzeithoch am 10. März 2022 mit 2,321 Euro pro Liter. Super E10 am 14. März 2022 mit 2,203 Euro. Das waren 13,3 beziehungsweise 15,8 Cent mehr als am Dienstag./ruc/DP/nas
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.